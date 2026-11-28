Tras la agresión a balazos contra José Luis Gómez Flores en un gimnasio de Mazatlán, la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos señaló que recuperar la seguridad debe ser la prioridad para reactivar el turismo en el puerto, además de pedir revisar los apoyos a quienes sufrieron daños en sus vehículos durante los hechos de violencia en Guasave.

El ataque contra Gómez Flores, militante del PRI, ocurrió alrededor de las 21:00 horas del viernes en un gimnasio ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, en el fraccionamiento Hacienda del Seminario. Paramédicos de Bomberos Veteranos lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron a un hospital.

Al referirse a lo ocurrido en Mazatlán, Sánchez Ramos vinculó la recuperación de la actividad turística con las condiciones de seguridad en el municipio, sosteniendo que para atraer visitantes al puerto primero se debe recuperar la tranquilidad.

“Decirles que vamos a estar muy pendientes de nuestro compañero José Luis, Sabemos que es un joven fuerte y va salir de esta. Y nuestras oraciones con él y con ella”, comentó.

“Seguimos exigiendo que no se olviden de Sinaloa. Llevamos más de dos años en esta narcoguerra donde los únicos que han pagado son las y los sinaloenses. Todos los días hay dolor aquí”.

Sánchez Ramos mencionó una ocupación turística inferior al 30 por ciento al describir la situación del puerto, por lo que la Senadora citó esa cifra al plantear que el regreso de visitantes depende, en parte, de que existan condiciones para que puedan viajar con confianza.

En Guasave, la legisladora centró su planteamiento en las pérdidas materiales que dejaron los hechos del 20 de noviembre, donde, de acuerdo con el recuento de la Fiscalía General del Estado, se registraron 67 denuncias por robo y daños a vehículos particulares.

La Senadora pidió que se revise cuánto reciben las personas afectadas y si los apoyos cubren las pérdidas, refiriendo cómo ejemplo, al caso de un tráiler incendiado para el que, según dijo, se contempló un apoyo de 200 mil pesos.

“No les va a alcanzar el apoyo”, sostuvo Sánchez Ramos.

La legisladora planteó que los afectados reciban una indemnización acorde con las pérdidas que sufrieron. Su reclamo se concentró en la suficiencia del monto y en la posibilidad de que los propietarios puedan reponer las unidades dañadas.

Mientras en Mazatlán pidió que la seguridad sea el punto de partida para recuperar la llegada de visitantes, en Guasave solicitó que la respuesta a los hechos de violencia incluya la revisión de los apoyos para quienes perdieron sus vehículos o sufrieron daños en ellos.