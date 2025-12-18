$!Pide personal de Secundaria de la Isla de la Piedra con manifestación cambio de subdirectora a otro lugar

Personal de la Escuela Secundaria Técnica 88 de la Isla de la Piedra realizan una manifestación en apoyo del director y para pedir que las autoridades educativas cambien a la subdirectora a otro espacio donde no genere problemas como los que dicen provoca en ese plantel con acusaciones que son sin fundamento. “Nosotros lo que queremos es que en este caso viendo el trayecto de la maestra creemos que a lo mejor no es un espacio para ella, entonces que Secretaría (de Educación Pública) la lleve a una oficina donde ella pueda trabajar con las personas que ella se sienta a gusto, pero a cargo de una escuela pues no nos ayuda mucho”, dijo la maestra Griselda Ramona Núñez Ruíz. “Nosotros queremos trabajar a gusto, tranquilos porque eso de alguna manera se refleja en nuestra labor escolar, siempre hemos manejado el respeto con la maestra, no ha habido agresiones de ningún tipo, siempre hemos buscado el diálogo de manera respetuosa, la intención de dañar ha sido de ella hacia nosotros”.

Núñez Ruíz precisó que la subdirectora del plantel, Martha Azucena Aguirre Lagunas, está haciendo denuncias sin fundamento ante la Secretaría de Educación Pública argumentando razón de género en contra del director de la misma escuela, Jesús Gastélum Rodríguez. “La verdad nosotros hemos preguntado los motivos y ella dice que después lo explicará, cosa que nunca ha hecho, lo acusa de acoso laboral y también de malos manejos, que ahí está un poquito distorsionada la información porque los manejos no sé a qué se refiere, maneja los recursos, pero aquí hablamos más bien puede ser recursos humanos, económico pues no porque el profe no entra ahí, pero lo maneja como malos manejos en los recursos”, añadió la maestra Núñez Ruiz este jueves ante este diario. “Eso lo hace con dolo, con la intención de afectar la reputación e imagen del director... se puede decir que tenemos hace dos meses que empezó la situación, en noviembre empezó la situación, esperábamos que se diera el diálogo, la plática, cosa que no se dio en ningún momento, el Supervisor estuvo con nosotros, le solicitamos que la maestra nos explicara, cosa que no lo ha hecho”. Precisó que la mayoría de los 35 trabajadores de ese plantel están trabajando bajo protesta, pero de manera normal atendiendo a las y los cerca de 139 alumnos de manera habitual y no los han involucrado ni a ellos ni a los padres y madres de familia en este conflicto que es laboral que se tiene que resolver en la escuela.

En entrevista reiteró que la mayoría de los trabajadores, excepto la subdirectora y otra trabajadora, apoyan al director, y lo que buscan es que las actividades se realicen de manera tranquila, que haya armonía, que haya la oportunidad de trabajar sin el acoso. “Porque otra de las cosas que hemos tenido es que nos están grabando, nos están tomando fotos sin nuestro consentimiento por parte de la maestra y otra compañera, la muchacha de intendencia”, reiteró Núñez Ruíz. Recordó que al lugar acudió el supervisor escolar, pero la maestra Aguirre Lagunas se negó a hablar, diciendo que no era el momento, que ella quería una reunión, la cual no ha solicitado el encuentro con el personal. “El 13 de noviembre es cuando empezamos nosotros con nuestra manifestación y también solicitando el diálogo para aclarar la situación, que nos explicara los motivos de las denuncias, pues no están fundamentadas, no hay pruebas, aquí son dichos nada más, lo que nosotros queremos es que nos exponga y nos diga qué es lo que ella busca, cuál es la intención”, continuó.