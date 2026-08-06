Pide Protección Civil evaluar socavón y deslave en zona del Faro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras registrarse un nuevo socavón en Mazatlán, esta vez en el acceso al Faro, así como el deslave registrado en el Cerro del Crestón el pasado lunes 4 de agosto, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, señaló que la zona requiere una evaluación especializada para determinas las causas del movimiento del terreno y establecer las obras necesarias para reducir riesgos.

El funcionario expresó que, al tratarse de un área bajo administración federal, corresponde a esa instancia encabezar los estudios técnicos para conocer las condiciones del sitio, aunque aseguró que el Estado y el Municipio están en disposición de colaborar con información y apoyo científico.

Detalló que aún no existe una conclusión definitiva sobre el origen del hundimiento, por lo que consideró necesario realizar una evaluación integral que contemple tanto el comportamiento del terreno como otros factores que pudieron influir, entre ellos los efectos del mar de fondo y la erosión en la zona costera.

“Se debe tener una evaluación de esa zona geográfica donde está sucediendo este movimiento, no solamente de masas, también de este tema del socavón. El ente federal sí tiene que hacer esa evaluación, porque eso lo administra un ente federal”, comentó.

“Nosotros estaremos en espera si nos hacen alguna solicitud para hacer la evaluación”.

El titular de Protección Civil estatal señaló que el análisis no debe quedarse únicamente en determinar qué provocó el daño, sino que debe derivar en acciones concretas para disminuir la vulnerabilidad del área debido a la importancia que representa para Mazatlán y su actividad turística.

“No solamente es un tema de estudio, ya que hay que saber qué es lo que se va a hacer derivado de este estudio para reducir esa vulnerabilidad que se ha presentado en la zona geográfica”, declaró.

Navarrete Cuevas explicó que la atención del sitio corresponde inicialmente a la autoridad federal, pero consideró necesario que los tres niveles de gobierno conozcan los resultados de los estudios y las medidas que se determinen para intervenir la zona.

En este sentido, indicó que Protección Civil estatal solicitará conocer el resolutivo que emitan las autoridades federales, con el objetivo de aportar una opinión técnica y científica sobre las acciones que deberán realizarse.

“Los entes federal, estatal y municipal debemos estar enterados para que nosotros también podamos dar alguna opinión técnica o científica de esa zona y qué obras se van a hacer”.

Además, Navarrete Cuevas añadió que, independientemente de los resultados de los análisis, será necesario implementar obras de reducción de riesgos para garantizar mayor seguridad en un punto de alta afluencia turística.

“Sí o sí se tienen que hacer obras de reducción de riesgos y estaremos nosotros analizándolo junto con ellos”, señaló.

Con respecto a la posibilidad de que existan otros puntos del municipio con condiciones similares, el funcionario reconoció que resulta complejo realizar una revisión de todo el territorio, aunque consideró importante mantener una vigilancia constante y atender los reportes ciudadanos.

“Es muy complicado, tendría que analizar cada metro cuadrado de Mazatlán, sin embargo, sí es importante ir evaluando y atendiendo también los reportes de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, detalló que el mar de fondo registrado durante las últimas semanas ha generado impactos en distintos puntos del litoral sinaloense, que cuenta con alrededor de 635 kilómetros de costa, por lo que se mantienen atentos a los cambios que puedan presentarse.

“El impacto que tuvo semanas tras semanas es el tema del mar de fondo, no solamente en Mazatlán, se ha presentado en los 635 kilómetros que se tienen aquí en toda nuestra costa”, manifestó.

Finalmente, Navarrete Cuevas destacó que la zona del Faro representa un punto emblemático para el puerto y uno de los espacios más visitados por habitantes y turistas, por lo que consideró prioritario conocer qué está ocurriendo y establecer medidas preventivas.

“Los mazatlecos, Sinaloa y nuestro Gobierno del Estado tenemos el interés de saber qué es lo que está pasando ahí, porque es una zona muy visitada por Mazatlán y por nuestros visitantes, hay que atenderlo”, puntualizó.