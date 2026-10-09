Pide Protección Civil no confiarse ante trayectoria errática del Huracán Simón

MAZATLÁN._ Aunque los pronósticos apuntan a que el Huracán Simón no impactará directamente Mazatlán, autoridades de Protección Civil pidieron no bajar la guardia ante la trayectoria variable del fenómeno, que continúa fortaleciéndose y podría generar afectaciones en Sinaloa por lluvias, escurrimientos, oleaje y vientos.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, informó que “Simón” ya alcanzó la categoría 3, como se había previsto, y que las condiciones atmosféricas y marítimas podrían favorecer que llegue a categoría 4.

Sin embargo, advirtió que su trayectoria continúa siendo incierta y que el cono de incertidumbre contempla posibles desplazamientos tanto hacia el norte como hacia el Golfo de California.

“Lo que es una realidad es que ‘Simón’ está presente. ‘Simón’ se sigue fortaleciendo, aunque el pronóstico de trayecto está muy diverso. Necesitamos tomar y debemos tener la atención muy precisa de este fenómeno”, comentó.

Navarrete Cuevas explicó que, ante la incertidumbre, los preparativos se mantienen bajo el escenario de que el ciclón pudiera acercarse a Sinaloa, con el objetivo de anticiparse a cualquier cambio en su comportamiento y reducir los riesgos para la población.

“Lo que no podemos es confiarnos, ahorita nuestro preparativo es como si viniera Sinaloa, ese es nuestro preparativo. Es un fenómeno natural muy errático, un fenómeno natural que se comporta de manera distinta a otros y se complica en ocasiones el tema de los pronósticos”, declaró.

El funcionario destacó que la atención no debe centrarse únicamente en la posibilidad de un impacto directo o en la intensidad de los vientos, ya que las lluvias y los escurrimientos pueden ocasionar afectaciones importantes, especialmente en zonas vulnerables de la costa.

Por tal motivo, señaló que la combinación de precipitaciones, corrientes de agua, oleaje y variaciones en las condiciones marítimas puede provocar inundaciones y otros daños, por lo que llamó a mantener una evaluación integral de los riesgos asociados al huracán.

“Tenemos que enviar la prevención por delante, es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros nos estamos preparando todo Sinaloa por cualquier cambio de este propio fenómeno”, dijo.

“No solamente debemos ver el tema de los vientos, también la cantidad de agua de lluvia, los escurrimientos, el oleaje también que se puede estar presentando en costa”, agregó.

En lo que respecta a la capacidad de respuesta, Navarrete Cuevas informó que Protección Civil cuenta con 136 unidades de primera respuesta en el estado, con capacidad para atender a unas 51 mil personas, agregando que, en conjunto, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja reúnen más de 2 mil 500 elementos y disponen de más de 800 unidades de rescate.

Respecto a la presencia de fuerzas federales, indicó que ha escuchado reportes sobre alrededor de 17 mil elementos, aunque aclaró que no contaba con una cifra específica del personal disponible en Mazatlán para atender una eventual emergencia.

El director estatal señaló que los protocolos municipales contemplan identificar a las familias que habitan en zonas vulnerables e invitarlas a trasladarse a los refugios temporales cuando las condiciones lo requieran, por lo que consideró importante que los consejos municipales de Protección Civil mantengan activos sus mecanismos de coordinación y operación.

“Esos protocolos son los que tienen que ver con el Consejo Municipal de Protección Civil previo. Es decir, ir por las personas, invitarlas a los refugios temporales. Es por ello que estamos solicitando también que se implementen los centros municipales de operación. Cuáles son las zonas más vulnerables para invitar a las familias a los refugios temporales”, manifestó.

Asimismo, el director de PC Estatal destacó el papel de los medios de comunicación y las redes sociales oficiales para difundir información oportuna sobre la evolución del fenómeno y las recomendaciones preventivas, de manera que la población pueda tomar decisiones con base en los reportes meteorológicos.

Además, indicó que el Servicio Meteorológico Nacional es la instancia encargada de dar seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos, mientras que el Instituto Estatal de Protección Civil utiliza esa información para elaborar pronósticos locales y comunicarlos a la ciudadanía.

Finalmente, Navarrete Cuevas mencionó que estaba previsto un sobrevuelo de un avión cazahuracanes de Estados Unidos entre las 10:00 y las 12:00 horas de este sábado 10 de octubre, cuyos datos podrían contribuir a precisar la trayectoria y la intensidad de “Simón”.

“Es importante los datos que arroja ese cazahuracanes. Para nosotros es fundamental, para también difundirlo a la sociedad y que la sociedad también tome decisiones, no solamente el tema del gobierno”, expresó.

El funcionario reiteró que las autoridades de Sinaloa se mantendrán atentas a los reportes oficiales para ajustar las medidas preventivas conforme evolucione el huracán e insistió en que la población debe mantenerse informada y evitar confiarse ante los cambios en los pronósticos.