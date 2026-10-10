$!Pide sector hotelero evaluar daños y riesgos en el malecón de Mazatlán ante llegada de ‘Simon’

MAZATLÁN._ Una evaluación técnica de daños y riesgos que presenta el malecón de Mazatlán será necesaria tras el paso del fenómeno meteorológico “Simon” por las costas del Pacífico, para determinar las reparaciones necesarias y establecer medidas preventivas ante futuras temporadas de oleaje, señaló el sector hotelero de Mazatlán. José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, indicó que ante la aparición de varios socavones en este paseo costero de importancia turística, se ha mantenido comunicación con las autoridades correspondientes para atender las afectaciones y realizar los trabajos de reforzamiento para contener los daños ante el posible impacto de “Simon”. Expresó que estas intervenciones tienen como objetivo reducir, en la medida de lo posible, las afectaciones que pudiera ocasionar el oleaje sobre la infraestructura costera, aunque la magnitud de los daños dependerá de las condiciones en las que se presente el fenómeno. “Hemos tenido comunicación con la Gobernadora (Graciela Domínguez Nava), con la Presidenta Municipal (sEtrella Palacios Domínguez), sumamente agradecido porque sus equipos de Obras Públicas asistieron de inmediato”, comentó. “El reforzamiento que se hizo en esta zona es para generar lo humanamente posible las mejores condiciones para que, en caso de que esta cuestión del golpeteo del mar hacia la estructura, en la medida de lo posible, sea el menor impacto posible”.

El empresario hotelero señaló que las autoridades estatales y municipales les informaron sobre las acciones preventivas realizadas en la zona, así como de la intención de avanzar posteriormente con las reparaciones correspondientes. Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro establecer cuánto tiempo tomarán los trabajos definitivos, pues primero será necesario esperar el paso del fenómeno meteorológico y después realizar las evaluaciones técnicas para conocer las condiciones en las que quedará la infraestructura. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas agregó que la Alcaldeesa también les comentó sobre la realización de un estudio técnico para valorar los riesgos que pudieran existir en el malecón y, con base en sus resultados, tomar decisiones para ofrecer mayores garantías de seguridad en las próximas temporadas. Aunque reconoció que existe interés en que las reparaciones se realicen a la brevedad, insistió en que las decisiones deben priorizar la seguridad de quienes transitan por esta vialidad, así como de los turistas y trabajadores de los establecimientos ubicados en la zona. “La Presidenta Municipal nos comentaba que se va a hacer un estudio técnico para valorar toda la cuestión de riesgo que pueda haber en ese sentido, sobre todo el malecón. En su momento, tomar las decisiones que permitan generar garantías para próximas temporadas”, declaró. “Sería prematuro porque primero es esperar que pase la tormenta, huracán, segundo, que vaya a caer y, en función de eso, hacer las evaluaciones técnicas privilegiando los temas de seguridad. Todos tenemos las ganas de que quede esto lo más pronto posible, pero lo primero son las garantías de seguridad”.