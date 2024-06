MAZATLÁN._ Tras manifestar que hay cosas mucho más relevantes qué auditar que hacer revisiones al pago de agua de las diferentes paramunicipales, la Síndica Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, sugirió al encargado del despacho del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, Rafael Padilla Díaz, auditar el cobro de puestos fijos y semifijos, entre otros.

Agregó que la comparecencia reciente ante el Cabildo del encargado de despacho del OIC se hizo por el informe que presentó ante esa misma instancia, pero en el caso de ella visualizaba que las diferentes auditorías que presenta Padilla Díaz son temas como pagos de agua de las diferentes paramunicipales, arrendamientos, enseres menores.

“Entonces desde mi punto de vista hay campos más vulnerables qué auditar y me estoy refiriendo a las adquisiciones, me estoy refiriendo a los contratos, me estoy refiriendo al recurso humano, me estoy refiriendo al pago a proveedores, por qué, porque hay paramunicipales por ejemplo como el Indem (Instituto Municipal del Deporte) en donde como Municipio le aportamos bastantes millones, entonces creo que hay cosas mucho más relevantes qué auditar”, continuó Cárdenas Díaz.

“Entonces yo sí le sugeriría eso al encargado del despacho (del OIC), yo creo que también algo muy importante y que también se lo mencionaba es que auditaran el cobro de puestos fijos y semifijos, que desde mi punto de vista es un mecanismo obsoleto el que sigue utilizando el Ayuntamiento (que envía un cobrador y a cambio del pago entrega un boleto) o recibo), ahorita ya se debió de haber analizado un proceso más moderno, un proceso sistematizado”.

Agregó que quizá como se paga el Predial se pueda puedan poner módulos donde también quienes tengan esos permisos para puestos fijos y semifijos acudan y realicen sus pagos en esos lugares.

“Eso lo hemos planteado desde que inició la administración (el pago a través de mecanismos electrónicos y de cómputo), ya estamos terminando una administración, el encargado de despacho (del OIC) y no se ha implementado este sistema, que desde mi punto de vista son las cosas más vulnerables que hay y sobre las que se debe de trabajar”, reiteró.

“Porque auditar pagos de agua, auditar el pago de arrendamiento son gastos fijos que no le veo que sean muy vulnerables, (sería mejor) un inventario en la Dirección de Servicios Públicos, los ingresos de tesorería, los egresos en Tesorería, entonces para mí esas cuestiones son mucho más importantes, en Jumapam, según el informe que nos presentó, en los últimos seis meses en Jumapam sólo hace revisión y auditoría de una cuenta que son pasajes aéreos de un mes cuando la Jumapam tiene muchísimo qué revisársele”.

También dijo que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal se le mandan muchísimos millones de pesos, entonces no puede ser posible que nada más se les auditen los pagos de agua y de arrendamiento.

“Yo creo que la auditoría realmente como su nombre lo indica, debe de ser realmente auditorías y sobre todo los renglones más vulnerables que tiene esta administración”, reiteró Cárdenas Díaz.