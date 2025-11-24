Pide sindicato de músicos que Carnaval de Mazatlán honre a íconos de la banda sinaloense

Tras la elección del concepto “Arriba la Tambora” como el lema oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, en el Sindicato de Trabajadores de la Música opinan que sería un gesto muy bonito el poder homenajear o tomar en cuenta a quienes han hecho grande este género.

Marco Antonio Gordoa Obeso, dirigente del sindicato, expresó que bandas como El Recodo y otras agrupaciones exitosas han magnificado la música, por lo que deben ser valoradas como se debe y que mejor que en un acontecimientos tan grande como el Carnaval para honrarlos.

“Por supuesto (que les gustaría); imagínate tomar ese tema ahorita, ‘Arriba la tambora’, que es la frase principal del Carnaval o lo que lleva por nombre, y aprovechar los reinados para hacer un homenaje a gente ícono de aquí de Mazatlán. Sería muy bonito, porque la verdad, hablando claro, la banda es sinaloense, es la que ha puesto el nombre a nivel nacional e internacionalmente siempre”, dijo Gordoa Obeso.

“Entonces, aquí lo importante es eso, que se siga tomando en cuenta y valoremos a esa gente que fueron iniciadores de todo esto, y que hoy es un éxito tremendo. Yo pensaba que no sería así, y me acuerdo de lo que eran grupos como la ‘Machos’ y la ‘Quebradita’, que bajó en su momento, pero la banda no se ha caído”.

Llamó a todas las bandas, tanto locales como mundialmente conocidas, a nunca dejar de poner ese sentimiento representativo de Sinaloa en su melodías, pues solo de esa forma nunca decaerá el género y siempre podrán ser tomados en cuenta en eventos importantes.

“Creo que es muy importante que todos los productores y los encargados de la banda se fijan muy bien en la cuestión de los temas musicales. El cómo puede ser una balada, una cumbia, una ranchera que le llega a la gente, porque mientras sigan ellos por ese camino, no va a decaer nunca el género; además de que son empresas muy grandes y tienen muy buena producción, muy buena publicidad, y pues eso nos engrandece a nosotros como representativo”.