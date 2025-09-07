Pide SPyTM tomar precauciones y seguir indicaciones, ante el tráfico por construcción de puente vehicular

Luego de que muchos mazatlecos se quejaran por el caos vial que genera la construcción del nuevo puente vehicular en el cruce entre Carretera Internacional México 15 y avenida Óscar Pérez Escobosa, la Policía de Tránsito Municipal pide a los conductores seguir todas las indicaciones que les brinden los Oficiales que resguardan dicha zona.

Conforme avance la construcción de la obra en la salida norte de Mazatlán, se estarán definiendo las rutas alternas para evitar embotellamientos a horas pico y posibles accidentes; así lo dio a conocer el subdirector de Tránsito Municipal, Mario Ernesto Cruz.

“El puente desde que dio inicio su obra tenemos personal pie-tierra manipulando los semáforos en la zona frente a la Plaza Acaya. Conforme vaya avanzando los trabajos del puente de construcción a desnivel, se van a adecuar unas vialidades alternativas acá por El Venadillo”, indicó Cruz Hernández.

“Como referencia tendremos la calle San Rafael. Esa calle le da mucha fluidez al tráfico vehicular que no llega a la intersección de Pérez Escobosa y México 15. Y cuando ya esté habilitada la calle San Rafael, será un circuito muy importante para tomar la avenida Cristóbal Colón, la cual saldrá a Los Cantaritos rumbo a avenida de Las Torres”.

De igual modo, hacen un llamado a que la ciudadanía tome sus precauciones al momento de transitar el lugar; tales como poner alarmas para salir temprano rumbo a sus trabajos y escuelas, o bien, evitar el cruce si tiene la oportunidad de llegar a su destino por otro camino cercano.

“Se le invita a la ciudadanía a que tome sus precauciones y esté atenta a las indicaciones que se van a dar por parte del boletín de prensa del municipio. Por lo pronto, ahorita hay que tratar de ganarle al tráfico, salir más temprano de lo que acostumbramos y así evitar mayor congestionamiento vehicular”.