Pide Stasam incremento salarial del 20 por ciento, pero se sentará a negociar

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán pide un incremento salarial del 20 por ciento en su pliego petitorio, pero se sentará a platicar con el Gobierno Municipal para ver cuánto le autorizan de aumento, expresó la secretaria general de la organización, Laura Elena Tirado Aguilar.

“Nosotros sí empezamos pidiendo el 20 por ciento, pero nos vamos a sentar a platicar, el año pasado pedimos el 20 por ciento también, pero ¿cuánto se dio? el 5 por ciento, arriba de la inflación para que sea viable su aumento al trabajador”, agregó Tirado Aguilar en entrevista tras una reunión privada con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la oficina de la Presidencia Municipal.

“El año pasado recuerden que tuvo, y gracias a la Presidenta de la República, se le dio a todos los trabajadores que ganaban poco un 13 por ciento y en automático nuestros trabajadores también subieron un 13 por ciento, entonces hubo un incremento siempre bueno el trabajador que gana menos y el resto de los trabajadores tuvieron el 5 por ciento”.

Reiteró que la revisión del pliego petitorio ya se viene en noviembre y diciembre y se espera que la Comisión Nacional de Incrementos Salariales para a partir de ahí se verá la petición del Stasam y la Alcaldesa manifestó que se sentarán a revisarlo para determinar el aumento.

Además, dijo que en la reunión de este 11 de noviembre se vieron algunos requisitos que se tenían para jubilaciones y ya se cumplieron.

También se vio lo referente a la falta de suficiente personal médico y de enfermería en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, los procedimientos médicos y cirugías pendientes, así como la escasez de medicamentos que ya se empieza a sentir nuevamente, a lo que la Presidenta Municipal dijo que se va poner atención, entre otros puntos.