Pide Wendy Barajas mantener vigilancia en Mazatlán después del verano

Ante la proximidad del cierre del operativo Verano Seguro 2026, la Regidora Wendy Barajas Cortés pidió al Gobierno Municipal definir qué estrategia permanecerá en Mazatlán para garantizar que la vigilancia no disminuya después del periodo vacacional.

En una participación durante la sesión de Cabildo de esta jueves, Barajas Cortés señaló que el dispositivo comenzó el 14 de julio con el despliegue de más de 4 mil 500 elementos de corporaciones de seguridad, emergencia y auxilio en distintos puntos del municipio, aunque detalló que pese a esta presencia extraordinaria los hechos violentos continuaron durante el periodo vacacional.

“Durante semanas hemos visto patrullas, filtros de seguridad y una presencia extraordinaria de elementos en nuestras calles. Sin embargo, aún con todo ese despliegue, la violencia no desapareció”, comentó.

La Regidora recordó que julio cerró con 36 homicidios dolosos y señaló que durante agosto la cifra continuó aumentando hasta rondar los 40 casos, de acuerdo con información que atribuyó a la Vicefiscalía de la Zona Sur, por lo que, ante esta situación, consideró necesario conocer qué ocurrirá cuando finalice el despliegue correspondiente a la temporada vacacional.

“Si durante uno de los mayores despliegues de la temporada los hechos violentos continuaron y aumentaron, ¿qué va a pasar cuando concluya este operativo? ¿Cuál es el plan para Mazatlán que queda después del periodo vacacional?”, declaró.

Además, sostuvo que la seguridad no debe depender de las temporadas de mayor afluencia turística, pues quienes viven y trabajan en Mazatlán requieren las mismas condiciones de vigilancia durante todo el año.

“El turismo merece disfrutar de un destino seguro, por supuesto, pero quienes vivimos aquí también. Quienes trabajamos, estudiamos, tenemos negocios y formamos nuestras familias aquí merecemos exactamente la misma tranquilidad los 12 meses del año”, expresó.

Llamó al Gobierno Municipal a informar, antes del 1 de septiembre, qué acciones permanecerán una vez concluida la temporada vacacional, particularmente en materia de vigilancia, prevención y atención de las colonias.

“Preguntar esto no significa generar miedo, significa exigir planeación y prevención. No debemos esperar a que termine el operativo para comenzar a pensar qué hacer después”, señaló.

Barajas Cortés consideró que la seguridad pública requiere una estrategia permanente y resumió su planteamiento al señalar que los operativos pueden tener una fecha determinada, pero no la responsabilidad de las autoridades.

Al concluir la intervención su intervención, la Alcaldesa municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, respondió brevemente que el operativo de seguridad se mantendría de manera permanente en el puerto.