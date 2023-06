“Otro polígono es de la familia Gavica, que ya esa si está en transición, los que van pagando ya se van regularizando, algunos que pagaron en el pasado y perdieron sus documentos tienen ese problema de que ya pagaron, pero no encuentran sus documentos, y hay una más, que es una fracción de zona federal, ahorita mientras caminábamos me estuvieron checando unos detalles, Benjamín Villela, que conoce muy bien el área, y prácticamente hay que abocarnos a empujar este tema”.

“La certeza jurídica es lo principal, aquí ya me explicaron entre unos que son del Ejido de Urías y que a la vez el Ejido tiene litigio con un particular y que ese litigio que está en los tribunales no permite que ni uno ni otro pueda ceder o vender para que regularice el gante una parte, lo que es un polígono”, expresó Édgar Augusto González Zataráin la mañana de este martes en ese asentamiento humano.

Reiteró que el tema de falta de certeza jurídica de los terrenos donde los habitantes fincaron sus viviendas predomina en Mazatlán y más en la zona en mención, son ya personas mayores que tienen esa preocupación de no dejar las cosas en regla.

“Y el otro asunto tiene que ver con temas del drenaje, que es zona baja y obviamente cuando los cárcamos no funcionan aquí vienen a recaer, es una de las zonas que se afectan cuando los cárcamos no trabajan, este depende del 4, que una vez que se repare ese cárcamo ésto tiene que mejorar por mucho, bastante, y temas de las escuelas, por ejemplo, aquí (en la Primaria General Vicente Guerrero) no tienen subestación, no tienen energía suficiente para aires acondicionados, entonces hay que tramitarles esa parte”, continuó el Alcalde.