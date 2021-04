Ernesto Hernández Norzagaray puso el tema en la mesa: la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Y el candidato de la Alianza por Sinaloa al Gobierno del Estado, Mario Zamora Gastélum, aprovechó la oportunidad para hablar de su contrincante, Rubén Rocha Moya.

“Quizá voy a pecar al hablar un poco de política”, dijo Hernández Norzagaray en el encuentro del candidato con representantes de la comunidad intelectual y cultural del Sur de Sinaloa.

“Sin lugar a dudas la Universidad Autónoma de Sinaloa es el enclave cultural más importante que tiene el estado, y tenemos un cacicazgo ahí desde 2004, tú te has pronunciado en contra de él, esperamos que no sea por la coyuntura electoral y que te comprometas a hacer, en la medida de lo posible, a que la Universidad recupere sus tareas sustantivas que son la producción de la cultura, la docencia y la investigación para tener una Alma Mater despojada de intereses políticos”.

Zamora Gastélum señaló que el tema la parece de suma relevancia, pues no concibe una UAS en la que un joven se gane su calificación ondeando banderines de un partido político, o que un maestro se gane una plaza o más horas yendo a mítines de un partido político.

“Yo solo les pido con toda humildad es que me calen, que me den la oportunidad, porque ese cacicazgo de la UAS quieren llevarlo al Gobierno del Estado”, declaró.

El candidato aseguró que fue testigo de cuando Rubén Rocha Moya, candidato común al Gobierno de Sinaloa por Morena-PAS, le dijo a Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS en Sinaloa, que era un corrupto y un corruptor, y que no se valía utilizar los recursos de la UAS, a los alumnos y maestros para eventos políticos: y hoy son los que están en sus eventos.

“Yo puedo ser muchas cosas”, expresó, “pero no soy mentiroso y no soy incongruente, nos estamos jugando el resto, así como ven a la UAS, pueden ver al Gobierno del Estado. Estoy dispuesto a jugármela, tope donde tope, y sé que contra lo que me estoy enfrentando no es nada sencillo”.

Calificó a Rocha Moya y Cuén Ojeda de ser perversos y cobardes por estar atacando a su esposa a través de páginas apócrifas.

Zamora Gastélum les pidió invitarlo a la UAS para dialogar frente al Consejo Universitario, frente a estudiantes, maestros y padres de familia la propuesta educativa.

“Y si le da miedo ir solo (a Rocha Moya) que lleve a su compinche Cuén, yo lo que busco es poner frente a la mesa las ideas y a escuchar la de ellos, que seguramente tiene, pero no he escuchado una sola voz que les diga: salgan, den la cara, debatan, platiquen, ojalá hubiera estado aquí el señor Rubén, frente a todos ustedes, ¿a qué le temen? ¿Es mucho pedir?”, cuestionó.

Si la sociedad no le exige hablar sobre la propuesta educativa, se va a arrepentir mañana, advirtió.