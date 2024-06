”Les voy a decir lo que me decían en el Seminario, y se los voy a decir a ustedes porque a mí me ha servido mucho, pórtalo con gallardía, me decían, pórtalo con la dignidad que ese uniforme representa, me decían a mí con ésto que yo traigo y eso te lo recomiendo y con el hecho de pararte, la imprimas, impongas un respeto, por el hecho de que te veamos ya nos hiciste a cumplir o a hacer, mejor dicho, lo que tenemos que hacer que es velar por la justicia y muchas cosas más”.

”Porque también sabemos lo que ésto conlleva, sabemos perfectamente, Dios los bendiga, los felicitamos y que todos juntos busquemos la justicia, busquemos el bien, el bien de Mazatlán, desde nuestro Presidente hasta el último o el primero de todos los servidores públicos, enhorabuena y que bueno que vienen a bendecir, a darle gracias a Dios, dénle siempre gracias a Dios, qué sería si antes de que te subieras a la patrulla, o a la moto o a donde estés comisionado que la jornada la empezaras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no lo haz hecho te invito a que lo hagas”, reiteró.

En entrevista el Alcalde recordó que hay un día especial para los elementos, el Día del Policía, en el que el Padre los invita a hacer las cosas con justicia.

”Me quedo con esa palabra porque yo creo que lo que la ciudadanía pide, lo que el pueblo pide es eso, es que sean justos, que sea justo y hoy es un día para festejar, no es un día para reclamar, pero creo que el mensaje nos queda a todos, a todos nos llega y felicitarlos, felicitar al cuerpo de Policía de Seguridad Pública porque de una u otra forma también es trabajo pesado, es un trabajo de riesgo, es un trabajo que conlleva una carga muy fuerte de despegue de la familia porque constantemente estás en la calle, más en los policías de Mazatlán que trabajan 12 horas continuas, que no es fácil, que es pesado”.