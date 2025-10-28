$!Piden a San Judas Tadeo por la paz en Mazatlán, en Sinaloa y en México

MAZATLÁN._ Para que interceda ante Dios por la paz en Mazatlán, en Sinaloa y en México se pidió a San Judas Tadeo en la misa especial que ofició la tarde de este martes en la parroquia de la que es Santo Patrono, ubicada en el fraccionamiento Sábalo Country, en este puerto. “A través de San Judas Tadeo, Santo Patrono, el Señor Jesucristo nos traiga paz a nuestro Mazatlán, a nuestro Sinaloa y a nuestro México”, expresó el padre Horacio Hernández de la Torre en la misa concelebrada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.







Monseñor Espinosa Contreras dijo instantes después en entrevista que se pide al Señor por todos aquellos que están desesperados en su vida, que les alcance San Judas Tadeo la serenidad porque él también intercede ante el Padre para que se tenga seguridad y al mismo tiempo serenidad personal para poder conducirse en la vida y las personas lleven sus vidas adelante con sus oficios. “Y pedimos también para que todos seamos más pacíficos unos y otros y estemos más bien en sentido de respeto y de mutua ayuda”, añadió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa. “Pedíamos para que prevalezca siempre entre todos nosotros el espíritu pacífico”.







En la eucaristía que inició cerca de las 12:30 horas y ante decenas de fieles, hombres y mujeres, varios de ellos ataviados con vestimenta blanca y verde que caracteriza al Santo de las Causas Difíciles, Monseñor Espinosa Contreras dijo que este día se celebra a Simón y a San Judas Tadeo, dos de los discípulos que Jesús escogió para ser parte de sus 12 apóstoles para predicar el evangelio de la Iglesia que estaba fundando. “Hoy nos encomendamos a San Judas Tadeo y le pedimos que todos tengamos en nuestro corazón de nuestra voluntad, ...siempre haya una universalidad para poder vivir lo que tanto nos encarece Jesucristo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”, continuó.







“Así lo amó San Judas Tadeo, así lo vivió y hoy nos encomendamos a él para vivir nuestra misión, para vivir nuestros deberes, nuestra responsabilidad tratando de agradar a Dios y de vivir las enseñanzas de Jesucristo”. Como parte de la misa especial varias niñas y niños, acompañados de las personas que los apadrinaron, recibieron el sacramento de la confirmación de su fe en Dios. “Pidamos por estos hermanos que hoy han recibido la confirmación para que tengan las bendiciones adecuadas en su familia, en su escuela, en su trabajo, en su comunidad, para que sean hombres y mujeres de bien”, expresó Monseñor Espinosa Contreras.







