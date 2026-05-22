$!Piden apoyo para costear cirugía urgente de María Esther en Mazatlán

CULIACÁN._ Ante las complicaciones de salud que enfrenta la señora María Esther Sánchez González, familiares hicieron un llamado a los lectores de Noroeste y a la ciudadanía en general para apoyarla económicamente con una operación urgente en su pierna izquierda, luego de ser diagnosticada con una trombosis venosa superficial. La familia explicó que el padecimiento consiste en la formación de un coágulo de sangre en una vena superficial de la pierna izquierda, específicamente en la vena safena interna, considerada la vena superficial más larga de la extremidad. De acuerdo con el diagnóstico médico, se trata de un coágulo extenso que representa un riesgo importante para la salud de María Esther, debido a la posibilidad de que avance y provoque mayores complicaciones.





Sus familiares señalaron que desde hace varios días la señora presenta inflamación severa en la pierna, dolor constante y dificultades para caminar, situación que ha empeorado debido a que ya no cuenta con medicamento para continuar el tratamiento indicado por los médicos. “Yo nomás pido apoyo para operarla, es todo lo que estoy pidiendo. Mi mamá ya no tiene medicina, ya se la acabó toda y la pierna se le sigue hinchando y la verdad ya casi no puede caminar y tenemos miedo de que la vena se le reviente”, dijo su hija. Indicaron que especialistas recomendaron reposo absoluto, sin embargo, la situación económica y familiar ha complicado que pueda mantenerse bajo los cuidados necesarios, ya que no cuentan con alguien que permanezca al pendiente de ella durante todo el día. Una hija de María Esther comentó que, aunque trabaja diariamente para sostener el hogar, buscará solicitar vacaciones laborales en caso de concretarse la cirugía para poder cuidar personalmente de su madre durante el proceso de recuperación. “El doctor dijo que mi mamá tenía que estar en reposo, pero la verdad ella no puede porque no hay nadie que le ayuda. Yo ando trabajando y, si Dios quiere y la operan, voy a pedir vacaciones para poder cuidarla”, declaró.