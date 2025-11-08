Piden apoyo para ingreso de Silvia, con síndrome Down, al Asilo de Ancianos de Mazatlán

La familia de Silvia Gamboa, mujer de 65 años con síndrome Down, solicitó al Asilo de Ancianos de Mazatlán su ingreso como un adulto mayor más porque su familia ya no puede cuidarla ni física ni económicamente.

Patricia Peña Rivera, fundadora de la Asociación Down de Mazatlán A.C., con 35 años ayudando a las familias con atención médica, educativa y por la defensa de sus derechos para que no sufran de discriminación, pidió la ayuda para que acepten su ingreso al asilo como adulta mayor.

Pero también, la familia está solicitando la ayuda de la comunidad altruista, a través de Noroeste, que una vez le permitan el ingreso al asilo, reunir la cantidad de 7 mil pesos del pago mensual, cantidad de la que ellos pueden solventar una parte, pero no todo.

“La Fundación Down está llamando a la ciudadanía generosa y altruista a quienes quieran y puedan aportar una cantidad mensual para completar.

“Buscamos personas que quieran aportar una cantidad que sea mensual para completar esta cantidad para que la familia pueda pagar su permanencia en este instituto cuando les autoricen el ingreso”.

Peña explicó que Silvia Gamboa solo presenta demencia senil prematura y con dificultades para el control de esfínteres, como sucede en la vejez, pero que camina y come sola. Su hermana Dolores, que siempre la ha cuidado, ahora presenta problemas severos en la columna vertebral y ya no puede hacerse cargo físicamente como antes por lo que solicitaron el ingreso al asilo.

“Los padres de ellas murieron hace muchos años y Dolores, la hermana de Silvia, es quien le ha atendido siempre. Como único sostén económico es el hijo de Dolores. Pagan renta y este joven se hace cargo de todos los gastos de su madre y de su tía. Nosotros lo que estamos tratando de conseguir es que se le acepten en el Asilo de Ancianos. La familia ya lo solicitó y estamos esperando que la acepten”, explicó.

Expresó que ojalá la tardanza obedezca solo a tramitología y no interfiera su condición Down en la decisión de aceptarla en el Asilo de Ancianos de Mazatlán.

“Esperemos que no sea una traba por su condición de síndrome Down porque, al igual que las personas adultas mayores que están ahí, requieren de la misma atención con demencia senil y Silvia es muy tranquila, camina, come sola, su aseo personal ella lo hace. Entonces hay cosas que puede hacer, pero la hermana tiene problemas severos de salud y ya no puede hacerse cargo sola. Por eso es la solicitud de internar a su hermana”.

Finalmente comentó que la Fundación Down está respaldando esta solicitud de apoyo de la familia porque ya se le ha venido otorgando la ayuda de un profesional en la salud, en la defensa de sus derechos a una mejor vida y que Silvia no sufra de discriminación por su condición.

La labor de la asociación a lo largo de 35 años, desde que fue creada, ha sido otorgar el apoyo educativo, además de terapias, el acompañamiento a las familias para lograr la comprensión y apoyo a quienes lo necesitan, como sucede en este caso.

Para quienes puedan realizar donaciones directas están las cuentas del sobrino de Silvia Gamboa o el contacto de Patricia Peña, representante de la Fundación Down de Mazatlán, al 6691960340:

- Óscar Gómez Gamboa: Banamex Cta. 5256 7835 4453 1594

- Fundación Down de Mazatlán, A.C.: Banorte Cta. 0295 5100 28, Clabe 0727 4400 2955 100282