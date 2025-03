$!Piden católicos por la paz en Sinaloa y en México en procesión penitencial en Mazatlán

“Tenemos un grave problema de violencia, de seguridad, al que no debemos acostumbrarnos sino la gente tiene temor, tiene miedo, se siente desprotegida y ahí es el gran reto para las autoridades de todos los niveles y también para todos los ciudadanos que debemos ser hombres y mujeres de paz”.

Y es que a partir del 9 de septiembre pasado en Sinaloa se recrudeció la violencia que ha dejado centenares de personas asesinadas y desaparecidas, daños a la economía, entre otros efectos, de lo cual Mazatlán y el sur de la entidad no han estado exentos.

Ya al concelebrar la misa en la Catedral, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, manifestó que además de pedir por la paz y por la salud del Papa Francisco, esta eucaristía es ya como una preparación para el inminente tiempo de la Cuaresma, las precesiones son oración especiales gratas al Señor donde uno le ofrece el sacrificio de caminar, de estar bajo el sol y de ir rezando o cantando alabanzas al Señor y cuando se hacen procesiones, lo mismo en la eucaristía el rito penitencial, porque la procesión es equivalente al rito penitencial.

También agradeció el mensaje del Papa Francisco “Caminando juntos en la esperanza” pues en la vida es importante desde que se nace hasta que se muere estar siempre abonando, estar viviendo con inmensidad, con gusto, con determinación, sin excepciones ni derrotismos, sino estar de pie tratando de cumplir sus obligaciones y al mismo tiempo estar viviendo la fe y el evangelio.

“Nuestra inspiración dice el Santo Padre es siempre el camino de Egipto a la Tierra Prometida del pueblo de Israel, una travesía azarosa, no fácil, donde iban todos juntos, donde no faltaron también en algún momento infidelidades incluso, pero luego rectificaban o Moisés o Aarón los ayudaban a rectificar, hay que mirar siempre que estemos en camino y pedirle a Dios que nos dé ánimo de vivir, de desarrollarnos, no estar estacionados sino también en un plan continuo de desarrollo, de personalización, de humanización”, recalcó el Obispo.