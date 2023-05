“Entonces, ya casi han pasado nueve meses que se está desarrollando esta investigación, formalmente la investigación finalizó en abril, en este lapso se realizaron todas las pruebas pertinentes, tanto psicológicas como periciales, para que el MP pudiera determinar que ya no hay una acusación y tiene el suficiente sustento legal para determinar que ella no fue la responsable. Ella se encuentra detenida arbitrariamente, porque ya el juez no tiene una justificación legal por parte del Ministerio Público para que ella siga en prisión, el Juez ya debió haber determinado su liberación”, recalcó la defensora.

“Ya está comprobado, legalmente ya no hay una acusación por parte del Ministerio público, esto es que ya concluyó la investigación complementaria que ellos le llaman, entonces legalmente ya no hay una acusación formal y ninguna razón legal para que ella esté detenida. Son tres meses una vez que una persona está detenida, se dan tres meses para realizar esta investigación, el Ministerio Público solicitó tres meses más para ampliar esta investigación, nuevamente solicitaron 45 días y después otros 15 días”, explicó.

La madre de la detenida pide que dejen de juzgar y decir mentiras sobre su hija; asegura que ella es inocente.

“Yo soy la mamá de la muchacha de la que han dicho tantas mentiras de ella, ella es inocente de tantas cosas que han dicho, ella es una hija muy buena, una hermana muy buena, todas las personas que la conocen saben que ella es una persona muy buena y preocupada por sus estudios y no merece que le estén haciendo esto”.

“Me la están crucificando porque ella no es la persona que dicen, ella es inocente de todo lo que la acusan. Yo quiero que me la regresen, porque desde el día uno que se la llevaron yo no vivo, la familia perdió toda la tranquilidad y cada vez que escucho el teléfono siento que a mi hija le pasó algo y eso no se vale, que le estén quitando sus sueños y su futuro”, suplicó la madre de la joven detenida.

El padre de la implicada dijo ante los medios que califica como calumnias los comentarios hacia su hija en redes sociales y pide que el juez se apegue a derecho y no actúe arbitrariamente.

“Yo soy el papá de la personita implicada en este asunto, no estamos impuestos a dar entrevistas ni mucho menos, tal vez para ustedes sea un trabajo más, pero para nosotros es la defensa de nuestra hija, aquí son dos cosas: las calumnias que se han dicho en las redes que nosotros no las hemos atacado porque son calumnias, no nos gusta andar en chismes, y la otra es que el juez no actúe arbitrariamente, hemos sido respetuosos de todos los órganos de autoridad que están implicados en este asunto”, asentó.

“Ya llevamos ocho meses en esta situación y los resultados arrojan que mi hija no es culpable de lo que se le acusa, ya se presentó un escrito por parte de la Fiscalía en el cual la exonera, no tiene acusación contra ella, más sin embargo, el juez sin justificación legal no la suelta, sino simplemente vamos a esperar 15 días después de la última audiencia para que se tome el resolutivo final, pero 15 días, entiéndanme que 15 días encerrados es una calamidad, y más para una jovencita que tiene toda la oportunidad de vivir”, recalcó el padre de la acusada.

Los padres están convocando a una marcha en protesta únicamente contra la decisión del juez, será a partir de las 17:30 horas de este martes desde el Monumento a la Familia hasta el Acuario.