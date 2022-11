Piden desplazados y familias de escasos recursos ser incluidos en presupuestos de egresos Federal, Estatal y Municipal

MAZATLÁN._ Las personas desplazadas por la violencia en la región y los habitantes de escasos recursos de Mazatlán piden públicamente que los tomen en cuenta en los presupuestos de egresos para el 2023 de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, manifestó el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez.

”Se está discutiendo el Presupuesto de Egresos en el Congreso del Estado ya, ya se aprobó el Presupuesto de Egresos Federal y se está discutiendo el Presupuesto de Egresos Municipal, son tres presupuestos en donde nosotros queremos ser incluidos, los desplazados principalmente y las familias pobres de Mazatlán”, añadió Sánchez Gutiérrez en entrevista.

Recordó que el año pasado el Congreso del Estado aprobó 60 millones de pesos para las personas desplazadas por la violencia en todo Sinaloa para el 2022, pero se ocupa el doble, es decir, 120 millones de pesos para toda la entidad en el 2023.

”Y aquí en Mazatlán estamos hablando de que se dote de servicios (públicos) mínimamente a los predios de Villa Unión (para desplazados) que son dos, son 6 hectáreas, 3 y 3 y aquí en Mazatlán son 9 hectáreas que se deben de dotar de servicios públicos, eso le toca al Ayuntamiento y la vivienda pues verla con el Gobierno Federal”, continuó el dirigente del MASS.

“Y finalmente planteo una reunión entre el Ejecutivo del Estado, los gobiernos municipales y el Congreso del Estado para plantear esa ampliación del presupuesto, para plantear una reunión con (el Presidente de la República) Andrés Manuel López Obrador, para que nos reciba y nos de respuesta en torno a vivienda principalmente”.

Agregó que el Presidente de la República al tomar posesión dijo que iba a dotar de un millón de viviendas en todo el país en todo su sexenio, pero en Sinaloa no se ha visto ninguna.

”Entonces estamos viendo eso y queremos pedirle respetuosamente al doctor Rocha (al Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya) que nos incluya en el Presupuesto, si él no quiere recibirnos que nos envíe a quien deba de recibirnos, pero que nos den respuesta”, reiteró Sánchez Gutiérrez.

También manifestó que en Mazatlán los propietarios de 42 mil viviendas no son dueños de los terrenos en donde están asentadas dichas casas y el nuevo responsable de esa área debe buscar solución a ese problema, sino que se salga, además se deben buscar reservas territoriales y apoyo para la vivienda.

Además, subrayó que si no hay respuesta a los tres planteamientos que están haciendo tomarán el Congreso del Estado por integrantes de varias organizaciones sociales.

”Y ojo, no es amenazas, pero nosotros tenemos que movernos, si no hay respuesta a estos tres planteamientos que estamos haciendo, después de la reunión de ahorita, ya estamos preparados para una reunión en el Congreso del Estado, si en noviembre no nos dan respuesta, en los primeros días de diciembre vamos a tomar el Congreso del Estado, la gente de Mazatlán junto con la gente de Culiacán, es por la ampliación del presupuesto principalmente”, reiteró.

”Y nosotros aquí la demanda de juicio político, además, y en eso estamos”.