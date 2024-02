Que el Ayuntamiento de Mazatlán les actualice el salario a los elementos en activo y jubilados de la Policía de Tránsito Municipal ante el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado pidieron elementos viales al Alcalde Édgar González Zataráin este miércoles en reunión privada.

También anunciaron que el lunes 19 del presente mes realizarán una manifestación en el Palacio de Gobierno del Estado, en Culiacán, durante la conferencia de prensa Semanera que encabeza el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, para exigir que se devuelva la plaza de base a la abogada de ellos, Yesenia Rojo Carrizoza, que aunque sigue laborando, en el registro de nómina aparece no como de base, sino como personal supernumerario, que es como si fuera de nuevo ingreso y ya tiene 17 años laborando.

”El Alcalde siempre ha tenido la disposición y yo creo que ahorita en esta ocasión no va ser diferente”, expresó Yesenia Rojo en entrevista momentos antes de la reunión privada en la Sala de Cabildo.

El subinspector en retiro de la Policía de Tránsito Municipal, Luis Estrada, precisó que el principal problema a plantear al Presidente Municipal es el tema del Issste.

”Vamos a plantearle ahorita el principal problema (que) es sobre el Issste de los policías de Tránsito que ya está la firma gracias al Alcalde que puso mucho empeño a darnos esa firma para activar nuestro derecho, pero ahora falta que Recursos Humanos haga su trabajo y empiece a actualizar los salarios de cada uno de los elementos tanto jubilados como activos”, continuó Luis Estrada.

”En sí ante el Issste somos activos todavía porque estamos pagando el Issste quincenalmente, en esta situación somos los tránsitos que venimos del Gobierno del Estado y una parte que alcanzó también los derechos del Issste, que vienen siendo unos 108 elementos más o menos entre quienes ya estamos jubilados por la Ley de Seguridad Pública y los que están en activo ahorita, los servicios médicos no nos lo niegan, estamos ahí, lo que pasa es que no nos dan los demás servicios que vienen siendo préstamos, que viene siendo vivienda y todo lo que viene siendo como el Fovissste”.

Se busca dicha actualización salarial que no se hace desde el 2014, continuó momentos antes de la reunión a la que asistieron decenas de policías jubilados y su abogada, entre otros puntos.

También dijo que los elementos activos y jubilados están muy agradecidos con su abogada Yesenia Rojo Carrizoza y el comandante Ignacio Iván Durán que los han apoyado y gracias a ellos se sienten seguros de lo que ahorita están pidiendo, por ello acudirán a la manifestación del lunes 19 del mes en curso en Culiacán.

”Entonces nosotros queremos apoyar ahorita a la licenciada porque cuando inició ésto ella tenía una trabajo de base dentro del Gobierno, ahorita ya es como empleada de confianza que la pueden despedir de un momento a otro y como ella nos apoyó ahora la vamos a apoyar nosotros independientemente de nuestro derecho va ser exclusivamente para apoyar a la licenciada Yesenia Rojo Carrizoza”, reiteró el subinspector Luis Estrada.

”Vamos a ir a hablar con el señor Gobernador, que la consideren, que en realidad es una persona que nos ha abierto camino cuando nosotros siempre hemos tenido el pie en el cuello porque no podemos pelear derecho porque una manifestación en activo es algo riesgoso, entonces nosotros ahora tenemos que corresponderle a ella y porque es un patrimonio de ella y también del comandante Iván y tenemos que estar nosotros al frente también defendiéndolos a ellos”.

La abogada Rojo Carrizoza precisó que la manifestación no es para que le den una base, sino para que le regresen la que ya tenía y se la quitaron.

”Estos pidiendo lo que ya tenía y que me quitaron por este tipo de cosas, porque les ha molestado mucho lo que hago, lo he ido dejando pasar y creo que ya es el momento de que me regresen mi trabajo”, continuó la abogada.

Recordó que fue hace como un año cuando le quitaron su trabajo de base, sigue trabajando, con el mismo sueldo, pero en el talón de cheque cambió, ya no aparece como de base sino como trabajadora supernumeraria y no se le hace justo porque esta última categoría laboral es como para personal que va ingresando, que está a prueba y en su caso no está a prueba porque tiene 17 años de servicio.