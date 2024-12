Piden empacadoras de Mazatlán apoyo del programa Equipa Sinaloa para emprender un negocio

Ante la falta de trabajo al considerar que este es el año más malo en la pesca de camarón en altamar, empacadoras de este producto piden apoyo del programa Equipa Sinaloa para emprender un micronegocio en busca de obtener ingresos para mantener a sus familias.

”Ahorita lo que queremos es que nos den lo que es el Equipa Sinaloa para emprender un micronegocio y para eso queremos lo que es el apoyo a nivel Estado que le dieron a los pescadores para emprender el negocio nosotros las empacadoras”, dijo la líder de las empacadoras en Mazatlán, Elvia Alicia Spain.

Precisó que hasta el momento nada más seis empacadoras han recibido dicho apoyo, pero fueron 30 quienes entregaron la documentación respectiva en busca de esa ayuda en la temporada de lo que consideran ya como veda pues dice que son pocos los barcos que aún andan en labores de captura.

”Son carritos de hotdog, carritos de elotes, estufas industriales para vender pozole, tamales y hornos industriales para bollitos, para empanadas, ese ya llegó, nada más que se ocupa el dinero para emprender el negocio y es lo que andamos buscando ahorita”, continuó la líder de dichas trabajadoras de congeladoras procesadoras de camarón en entrevista este lunes al acudir a una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para ver qué ayuda les puede dar.

”Yo tengo un grupo de 170 mujeres, pero yo hablo en general de las 300 mujeres, yo hablo por todas y hay unas que no han recibido lo que es el Bienpesca, queremos que sean incluidas, ya dijo Claudia Sheinbaum que las va incluir, del Bienpesca andan alrededor de unas 30 mujeres”.

Precisó que en el caso de este personal si hay camarón hay trabajo, pero si no hay dicho producto no tienen trabajo y no ganan.

”Ya son pocos los barcos que andan pescando, pero no les está yendo muy bien, si el primer viaje antes me acuerdo que durábamos hasta un mes trabajando, mes y medio, ahorita fueron dos semanas de trabajo nada más, yo me imagino que es el último viaje, yo creo que sí, a lo que estamos viendo yo creo que va ser el cierre de temporada”, expresó.

Elvia Alicia Spain dio a conocer que actualmente ninguna de sus compañeras está trabajando, pues la flota mazatleca está parada ahorita.

”Yo tengo 31 años de empacadora, me acuerdo que antes durábamos hasta tres meses entrabamos a las 8:00 de la mañana y salíamos hasta las 12:00 de la noche, 2:00,3:00 de la mañana diario, antes trabajábamos hasta 20 toneladas diarias y ahora no llegamos ni a las 5, antes había mucho camarón la verdad, entre más años van pasando va más para abajo, es el más golpeado que hay el sector pesquero, fue el peor año (el actual en la pesca de camarón de altamar”, enfatizó.