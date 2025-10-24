Piden empresarios de Mazatlán presencia permanente de fuerzas federales a García Harfuch

Ante el clima de inseguridad que se vive en el puerto y la región, la iniciativa privada de Mazatlán solicitó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el reforzar la presencia de fuerzas federales y mantenerla de forma permanente.

La presidenta de Coparmex en Mazatlán, Yudith Verónica Estrada Osuna, calificó el reciente encuentro con García Harfuch como inédito, al ser la primera reunión formal entre el sector empresarial local y mandos de seguridad nacional y representantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de la Marina y Guardia Nacional.

Estrada Osuna señaló que el sector empresarial expuso la urgencia por recuperar la tranquilidad y confianza en el destino, tanto por parte de la ciudadanía como por el sector turístico, pidiendo que la presencia de elementos no se limite a operativos temporales, sino que permanezcan de forma continua.

“Era importante que desde Mazatlán tuviéramos un vínculo directo con ellos, para que conocieran de viva voz de los empresarios cómo nos sentimos, qué nos preocupa y qué es lo que necesitamos por parte de ellos para poder recuperar la confianza y seguridad en Mazatlán”, comentó.

“Queremos que no vengan a hacer solamente un operativo por ciertos momentos o cuando hay ciertas situaciones, sino que se mantengan de manera permanente para que se pueda recuperar esa tranquilidad que tanto estamos buscando”, añadió.

La dirigente empresarial comentó que esta solicitud abarca tanto a la zona urbana como a las comunidades rurales y las carreteras, debido al repunte de delitos como robo de vehículos, el cual, a pesar de haber sido controlado en algunos tramos carreteros, ha incrementado en el interior de la ciudad, ante la cual se obtuvo una respuesta positiva.

“Nos dijeron que nos darán todo el apoyo, nos dijeron ‘ustedes díganos qué necesitan, cuantas personas quieren que mandemos, más vehículos y vamos a estar con Mazatlán’, entonces hay una apertura por parte de ellos para apoyar a Mazatlán”.

Estrada Osuna mencionó que en dicha reunión también se abordó la preocupación por la imagen negativa que a nivel nacional se ha proyectado sobre Mazatlán, lo que ha impactado la actividad turística y con esto, la estabilidad económica de las empresas locales.

Asimismo, reconoció que el destino depende en un 80 por ciento del turismo, por lo que recuperar la percepción de seguridad es esencial para la economía del municipio.

“Yo creo que con lo que estamos haciendo, trabajando para que Mazatlán tenga seguridad, para que cuando los turistas vengan se sientan también ellos con la confianza de que van a estar disfrutando de las playas, el sol, todos los atractivos, sin sentirse con miedo”, dijo.

“Así que tendremos que trabajar y seguir haciendo una promoción, y eso va de la mano también de que tengamos una exigencia hacia los tres niveles de gobierno de que hagan su trabajo, que es garantizar la seguridad para todos”, añadió.

La titular de Coparmex en el puerto destacó que a pesar de que las autoridades federales presentaron indicadores que muestran una reducción de homicidios y una mejora en la percepción de seguridad, dichas cifras no reflejan la realidad actual, ya que los hechos más críticos se han registrado en octubre, después del periodo medido.

“Está bien llevar indicadores y medir todo eso, pero lo que sentimos, la realidad que estamos viviendo acá en Mazatlán es muy diferente. La percepción te mide a lo mejor el miedo que tiene la población cuando anda circulando dentro de la ciudad”, comentó.

“Pero lo que nosotros estamos sintiendo también ahorita es una situación donde no hay una estabilidad económica. Ya en el sector empresarial estamos también pasando nada bien”, agregó.

Estrada Osuna destacó que el empresariado local no busca confrontar, sino colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad y reconstruir la confianza mazatleca a través de soluciones duraderas.