$!Piden en Primaria Emiliano Zapata de Mazatlán apoyo para hacer un piso de concreto en área donde crece maleza

Apoyo para hacer un piso de concreto en un área donde crece maleza pidieron al Ayuntamiento de Mazatlán algunas madres de familia de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en la Colonia Ampliación Esperanza, al concluir el Lunes Cívico.

“Un pisito pedían acá porque nos dicen que de aquel lado a veces hasta víboras se meten, ellos para seguridad de sus hijos (piden que se ponga un piso en ese lugar a espaldas de una parte algunas instalaciones del plantel)”, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez en entrevista.

“Ya lo estuvimos platicando con los vecinos que generen a través del director y del profesor José Juan Rendón (Jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura) las peticiones al Municipio y con todo gusto y si está en nuestras posibilidades las atendemos”.

Durante el Lunes Cívico realizado en dicho plantel tanto el Secretario del Ayuntamiento como el director del plantel, Abraham Silva, recalcaron la importancia de fomentar la identidad que da el ser mexicanos y mexicanas.