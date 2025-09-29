$!Piden en secundaria de Mazatlán al Gobierno construcción de una barda

Ante la necesidad de resguardar el bienestar de más de 700 alumnos, el director de la Secundaria Federal “Bicentenario de la Independencia”, Gaspar Hernández Velarde pidió a gente del Gobierno Municipal atender algunas necesidades de infraestructura que tiene el plantel, esto, durante la ceremonia del Lunes Cívico de hoy. Ubicada en el Fraccionamiento Villas del Sol, la Secundaria Federal número 8 recibió este día el evento semanal del Ayuntamiento de Mazatlán, y aunque no asistió la Alcaldesa Estrella Palacios, plantearon una nueva barda perimetral, ya que la actual es de malla ciclónica y está en mal estado; además de una obras en la techumbre.

“La parte de la barda trasera da a una calle que está sola. Nosotros estamos en el centro y alrededor hay otras cinco escuelas; entonces necesitamos esa limpieza y además la mejora en ese tramo de la barda (100 metros). Y en segundo lugar la techumbre, porque se nos va a echar a perder. Ahí pedimos reparar y dar mantenimiento más que nada”, dijo el director Hernández Velarde. “(Dijeron) Que se está gestionando esa situación. Ahorita platicamos nada más con él (Secretario del Ayuntamiento), se va a dar seguimiento y vamos a estar atentos al aspecto. Pero todo bien, fue muy buena atención por parte de ellos con nosotros”. Asimismo, el director explicó que también tienen un problema con la falta de pavimentación en un calle que se enloda y manda toda esa suciedad hacia la secundaria y a la primaria, por lo que piden les puedan solucionar el problema y no se generan accidentes con los niños y los papás.

“Hay un detalle ahí que nos afecta a la primaria y a nosotros. Y es que al dar vuelta, hay una casa que no tiene bien la cuestión del agua. Entonces, aunque no llueva, siempre está corriendo el agua así y se trae el lodo debido a qué una calle de aquí no está pavimentada. Nos gustaría que se pavimentara aquella calle, pero repito, no hemos hecho la solicitud que se pavimente esa calle, un pedazo nada más”. En tanto, indicó que pese a tener un terreno baldío pegado a un lado de sus bardas perimetrales, la Secundaria no ha sido víctima de robos, vandalismo o asaltos hasta el momento, pues son los mismo vecinos quienes se encargan de tener bien checadas las instalaciones cuando están las clases.