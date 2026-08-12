$!Piden familiares apoyo para que Paloma Valeria reciba valoración neurológica

Después de recorrer hospitales, centros de rehabilitación e instituciones sin obtener un diagnóstico concluyente, la familia de Paloma Valeria, una joven de 20 años que presenta convulsiones y episodios graves de agresividad, solicitó apoyo para someterla a una valoración neurológica integral.

María del Carmen, madre de la joven, explicó que desde hace años buscan determinar con certeza el origen de las crisis, debido a que los especialistas que la han atendido han emitido diferentes diagnósticos, entre ellos esquizofrenia paranoide, discapacidad intelectual y posible síndrome de Lennox-Gastaut.

La madre mencionó que hace aproximadamente un año, con el apoyo económico de ciudadanos que conocieron su caso a través de este medio, Paloma fue trasladada a una institución ubicada en San Pedro del Monte, en León, Guanajuato.

Sin embargo, permaneció internada únicamente siete días y regresó a Mazatlán sin que le practicaran, según lo señala, estudios neurológicos que permitieran esclarecer su condición.

“Lo que pedimos es apoyo para que Paloma pueda ser valorada por un neurólogo o por alguna asociación que nos ayude. Queremos que le realicen un estudio neurológico completo y que nos digan con certeza qué tiene, para poder atenderla correctamente”, comentó.

María del Carmen aseguró que Paloma ha sido atendida en distintos hospitales y actualmente recibe seguimiento en el Hospital General y en el Centro Integral de Salud Mental, pero, aunque consume diariamente varios medicamentos controlados, las crisis continúan y pueden presentarse de forma repentina.

“Ella toma medicamentos controlados muy fuertes, pero sentimos que ya no le están funcionando como antes. El medicamento solamente la mantiene tranquila por un tiempo, cuando despierta o pasa el efecto, vuelve a presentar agresividad”, dijo.

“Actualmente toma alrededor de 14 pastillas al día y, aun así, las crisis continúan, añadió.

De acuerdo con el testimonio familiar, antes de algunos episodios la joven manifiesta alteraciones en la vista, dirige los ojos hacia arriba, tiembla y expresa sentir desesperación o deseos de agredir, por lo que durante las crisis puede golpearse, lesionar a sus familiares o amenazar con quitarse la vida.

Ante el riesgo de que se haga daño o lastime a otras personas, sus padres han tenido que sujetarla en distintas ocasiones mientras solicitan la intervención de los cuerpos de emergencia, donde, en uno de los episodios más recientes, fue necesaria la participación de varios policías para contenerla.

“Nos da mucho miedo porque puede levantarse durante la madrugada y decir que está desesperada o que siente deseos de matarnos. No dormimos ni descansamos porque no sabemos cuándo le va a dar otra crisis”, expresó María del Carmen.

La familia señaló que Paloma Valeria ha pasado por cinco o seis centros de rehabilitación para mujeres, pero ha sido retirada debido a sus episodios de violencia, en donde, consideran que dichos espacios no cuentan con las condiciones ni con el personal especializado para atender el problema médico que presenta.