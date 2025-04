Piden habitantes de Rincón de Urías alumbrado público para prevenir más asaltos

Habitantes de la colonia Rincón de Urías solicitaron a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez instalar alumbrado público en la parte que falta en la avenida Dorado Oriente y Poniente y cambiar las lámparas que no funcionan para evitar que continúen los asaltos contra quienes viven y transitan por esa vialidad.

Al supervisar la limpieza del canal de aguas pluviales que cruza por ese asentamiento humano ubicado al poniente de la ciudad, la Presidenta Municipal fue abordada por algunas vecinas y vecinos que le plantearon que desde hace cerca de 20 años que se construyó ese asentamiento y un fraccionamiento aledaño no se colocaron todos los postes en esa avenida y en donde sí hay lámparas algunas no funcionan, por ello los delincuentes aprovechan la oscuridad para asaltar a quienes transitan, viven o trabajan por esa vialidad.

“Prácticamente desde que empezó el fraccionamiento nunca pusieron bien lámparas, se quedó inconcluso aquí el fraccionamiento, si se fijan todos esos terrenos quedaron vacíos, hace como 20 años de eso y ahora que hicieron el Hospital Militar dijeron que iban a poner porque todo el alumbrado nuevo porque era la entrada principal, pero nunca se hizo, nada más prometieron”, expresaron Benjamín Hinojosa y Juana Pérez, entre otras personas.

“Las calles sí tienen alumbrado, pero no prenden los focos, pero en la avenida principal no hay postería, nada más en esta parte, pero hay partes del otro lado no hay postería”.

Agregaron que las consecuencias es que haya varios asaltos que cometen muchachos que andan en motocicletas aprovechando la oscuridad tanto en la noche como en la madrugada y mañana.

“Prácticamente hay muchos asaltos y todo eso, ya ve ahorita con los chavalos que andan en las motos andan asaltando y en la mañana sale la gente, los estudiantes y todo eso y en la noche que van al Hospital Militar los pasantes de enfermería y todos esos salen en la noche o en la madrugada porque cambian de turno (están en riesgo de ser asaltados)”, añadió Benjamín Hinojosa.

Las personas consultadas recordaron que va tienen varios años que pidieron completar la instalación del alumbrado público en ambos sentidos de esa vialidad, pero nada más les dicen que lo van a hacer y que lo van a checar, pero no lo hacen.

Dijeron que por esa vialidad pasan elementos militares y patrullas de la Policía Municipal, pero de todos modos hay muchos asaltos.

Por su parte la Presidenta Municipal tras escuchar a las y los vecinos les dijo que el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con el programa Brilla Mazatlán, de reposición de lámparas y actualmente está en licitación la compra de más lámparas led.

“Ya van a llegar, qué será, un mes y medio más que ya van a llegar, esta va ser la primera colonia (en que se van a instalar) de las nuevas lámparas”, les dijo Palacios Domínguez.

También pidió a la directora de Servicios Públicos Municipales que se vayan instalando los brazos en los postes del alumbrado público para que cuando lleguen las nuevas lámparas led sea más fácil instalarlas.