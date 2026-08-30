$!Piden integrantes de colectivo Por las Voces Sin Justicia por sus desaparecidos

Al conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, con una misa en la Catedral de este puerto, se pidió a Dios por las necesidades de quienes integran el colectivo Por las Voces Sin Justicia, por los desaparecidos y por las madres buscadoras. “Pedimos también por las necesidades del colectivo de Por las Voces Sin Justicia”, pedimos por las personas desaparecidas y por las madres buscadoras”, dijo el padre y Vicario de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, Manuel Andrés Cárdenas Velarde. Ante centenares de personas integrantes de dicho colectivo de personas buscadoras de sus seres queridos, quienes con globos blancos o colocando frente al altar lonas con fotografías y fichas de sus seres queridos desaparecidos asistieron a la celebración religiosa, el padre Cárdenas Velarde expresó que es algo a lo que estamos llamados todos, a alzar nuestras voces cuando se ve a alguien que está siendo perseguido y a alguien que está vulnerable.





“Estamos llamados a no quedarnos callados y siempre salir, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, sobre todo en estos momentos tan difíciles en lo que pasa en nuestro país, especialmente en nuestro estado, surge la pregunta ¿quién nos va a traer esperanza, quién nos va a sostener para poder sobrellevar lo que está pasando, en dónde encontraremos consuelo y una solución?, en nosotros”, añadió el padre en su homilía. “De manera más específica Dios a través de nosotros, porque recordemos que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, así lo dijo Jesucristo, nosotros somos aquellos que les van a traer la paz a los demás, aquellos que van a traer el consuelo al afligido, aquel que pueda alzar la voz para denunciar aquello que está mal, somos nosotros aquellos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos aquellos que podemos ayudar a los demás si están pasando por un momento difícil”. Por ello reiteró que la confianza y el consuelo y las personas que van a ayudar son aquellas presentes porque en todas ellas actúa Dios, actúa el Espíritu Santo y los mueve.





“Ahora si nosotros no nos movemos, si nosotros nos callamos, si nosotros no hacemos nada por los demás, entonces ahora sí no habrá nadie que nos pueda sacar adelante, no habrá nadie del cual nos podamos apoyar, porque Dios nos ama infinitamente y Dios mueve los corazones, pero si los corazones no se quieren mover no hay nada que Dios pueda hacer”, recalcó el padre Cárdenas Velarde. “Así es que yo los invito a que si en nuestro poder podemos ayudar, podemos alzar las voces, podemos tratar de sobrellevar aquello que nos aqueja, hagámoslo y hay que darnos ánimo los unos a los otros porque por eso somos cristianos, por eso estamos unidos por el bautismo y nos une un sólo espíritu que es el espíritu de Dios”. Agregó que a las personas las une algo más fuerte que la sangre, que es Dios, por eso los llamó a que no solamente sean solidarios, sino que sean familia, una familia que se apoya, que se une.





“Que ojalá Dios no lo quiera, pero si así es el caso, que pueda llevar el amor hasta las últimas consecuencias y si es entregar la vida como Juan el Bautista y si es entregar la vida como Jesús que Dios nos conceda la fortaleza para poder asumir eso”, continuó. “Pero mientras tanto esforcémonos porque cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de gloria y nos dé a cada quien lo que merece, aquella medida será qué tanto amor tienes a Dios y a los hermanos”. Al término de la misa las y los integrantes del colectivo de personas buscadoras en mención lanzaron globos blancos al aire en el atrio, frente a la catedral.