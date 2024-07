Integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense se reunieron este viernes con el Alcalde de Mazatlán para solicitarle apoyo con los servicios básicos para atender la demanda de miles de viviendas que se tienen en este municipio y Édgar González Zataráin les reiteró que los apoyará en coordinación y esperando los lineamientos del Gobierno del Estado en esta materia. ”En el Estado según el Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) de hace dos años hay 472 mil familias que no tienen vivienda, pues imagínense en Mazatlán cuántas hay, hay 76 invasiones como la San Antonio más de 2 mil familias, la Canaco, la Bugambilias, pero además las invasiones están en Santa Fe, Urbi Villas, Santa Teresa y otras que no sé, la gente que ahí vive, pero que no son sus casas, entonces toda esa gente necesita vivienda”, expresó el dirigente del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez. Tras manifestar que la demanda de vivienda en Mazatlán asciende a más de 20 mil, agregó que en una reunión que sostuvieron el pasado lunes integrantes de la Coordinadora Estatal por el Derecho a la Vivienda y Reservas Territoriales con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el Mandatario estatal les informó que compró 15 hectáreas de terreno en Guasave para el número de familias que quepan ahí y 10 hectáreas en Culiacán.

”Y nos quedan Mazatlán y Mochis, principalmente Mazatlán, en Mazatlán él dijo cuántas propuestas tenemos, le dije tengo tres propuestas: 15 hectáreas en Miravalles, 11 hectáreas a la orilla de Urías y 8 hectáreas en Pradera Dorada y 11 hectáreas en Villa Unión, dijo (el Gobernador): las tres de Mazatlán las analizamos y vemos cuál es la mejor propuesta con el Presidente Municipal, lo de Villa Unión dijo es un nuevo municipio que se va dar igual que Juan José Ríos, igual que Eldorado, entonces Villa Unión también merece que se le eche la mano en vivienda”, continuó Gutiérrez Sánchez. ”Y ahí tenemos 11 hectáreas, están a precios accesibles, a un millón y medio la hectárea nos las ofrecieron, las de aquí está muy alto el valor, a 4 millones, hasta 5 millones a tratar, entonces también nos dijo ningún terreno va ser regalado, como lo hemos dicho también aquí nosotros, no va ser regalado porque no queremos que se siga dando el movimiento de que unos pagan impuestos y otros solamente se benefician, no, aquí todas y todos vamos a cooperar, claro va ser a medida de las posibilidades que cada uno de ustedes tenga, con ese dinero que ustedes paguen por los terrenos, puede ser 5 mil pesos de enganche, mil pesos o 500 pesos mensuales, ese dinero se va reinvertir en compra de más terrenos para más familias”. Expresó que el Gobernador también les dijo que hay como 50 bloqueras en todo el Estado que se pondrán a disposición para que los ladrillos y bloques salgan más baratos y se le va dar seguimiento a este tema porque cuando era candidata la ahora Presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a construir en su sexenio un millón de viviendas en el País, pero a quienes están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social o Issste se les va a buscar que tengan crédito.

En su participación el Presidente Municipal expresó que el Gobernador del Estado ya viene estructurando este tema a nivel estatal y el trienio de Rocha Moya en vivienda ha sido complicado porque se puso a resolver muchos problemas que urgían y en este segundo trienio trae la inquietud de los programas de vivienda, los cuales en el el actual Gobierno federal que va a concluir se frenaron porque hubo mucho apoyo directo a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. ”La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, va otra vez a retomar aquellos programas que habían de Pies de Casa que ya ahorita en este sexenio no están presentes, van a regresar ese tipo de apoyos, pero para eso hay que estar preparados con qué, con un lote, con terrenos con servicios y nos hemos venido poniendo de acuerdo desde hace rato y planteamos unos terrenos que están en Miravalles, que son 13 hectáreas y que bueno llevar los servicios para allá costaba como 70 millones de pesos o algo así, muy caro, como dice el dicho nos salía más caro el caldo que las albóndigas”, continuó González Zataráin. ”¿Qué es lo que estamos haciendo?, tratando de cambiar o de permutar con alguien ese terreno, permutarlo es que nos den otro a cambio, más cercano, que esté en mejores condiciones y darles esas hectáreas, a lo mejor nos dan menos cantidad y ellos se quedan con más, pero están más lejos, pero a alguien le van a servir, ya traemos varias propuestas ahí que las vamos a dar a conocer en los próximos días, lo que sí queremos es darle utilidad a aquel terreno, es decir, que se use en algo porque ahí está desde hace muchos años, desde que estaba (Fernando) Pucheta que lo compraron y ahí quedó ese terreno, entonces hay que darle utilidad”. Precisó que tiene una reunión pendiente con el Gobernador que se realizará la próxima semana y en ella se pondrán de acuerdo cómo se atenderá el tema de los servicios. ”Ya en esa reunión nos ponemos de acuerdo con el Gobernador cómo le entraríamos con el tema de los servicios, los servicios cuestan y el asunto es que no les cuesten a ustedes, que el Gobierno pueda llevar los servicios básicos que es el agua, el drenaje y la electrificación, porque un lote a lo mejor ya lo hubiéramos resuelto allá en Miravalles, pero de qué sirve un lote sin servicios, entonces hay que hacer las cosas bien, organizados”, reiteró.