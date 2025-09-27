$!Piden madres buscadoras de Culiacán más apoyo y recursos para búsquedas

MAZATLÁN._ Durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Mazatlán, un grupo de madres buscadoras independientes, originarias de Culiacán, intentó acercarse a la Mandataria federal con la esperanza de plantearle directamente sus exigencias de apoyo en labores de búsqueda de personas desaparecidas. Las mujeres, quienes se identificaron como buscadoras independientes a colectivos formales, expresaron que actualmente enfrentan grandes dificultades para conseguir autorización en sus intentos por realizar búsquedas de campo, así como procesos tardíos por falta de personal y recursos en las instancias encargadas.

Así lo expresó Odely Benítez, una de las madres buscadoras que viajó hasta Mazatlán, quien destacó que lo que se busca es ampliar permisos para la realización de búsquedas y recursos hacia la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas para que realicen sus labores de manera más eficiente. “Nosotros somos madres independientes, no estamos en ningún colectivo, pero estamos batallando mucho para que se nos autorice búsquedas. Están muy alargadas porque hay poco personal”, comentó. “Estamos requiriendo que se amplíen los recursos y el personal para que nos apoyen más con nuestras búsquedas”.

Odely Benítez aseguró que confía en el Gobierno federal y que tiene expectativa en que se pueda incrementar el presupuesto en dicha dependencia, ya que el personal con el que se cuenta actualmente resulta ineficiente para atender la magnitud de los casos que se registran en Culiacán y en todo Sinaloa. “Venimos desde Culiacán a que la Presidenta nos tome en cuenta. Pedimos que las búsquedas sean más rápidas, porque tardan hasta una semana o 15 días para darnos una búsqueda”, agregó.

“También pedimos que nos solucionen eso, que sea un poco más rápida la búsqueda porque no nada más es un desaparecido, son muchos, pero organizándose se podría dar marcha para todos”.