Piden madres de desaparecidos en Mazatlán que no se desatiendan las búsquedas de sus hijos

Después de la protesta que hicieron este día familiares de personas desaparecidas, así como la nueva reunión con personal de Vicefiscalía General, las madres buscadoras piden a las autoridades que no se desatiendan las búsquedas ni los múltiples casos que arrastran ya varios meses.

Beatriz Ulloa, quien busca a su hijo Misael Ibarra López desaparecido el 28 de diciembre de 2024, agradeció a Magaly Albeldaño por recibirlas en la Vicefiscalía con la esperanza de encontrar nuevas respuestas y llegar a un acuerdo con el caso.

”Ahorita todo muy bien con la licenciada; hubo respuestas, nos atendieron muy bien y estoy conforme con lo que hablamos ahí adentro. (Nos dijeron) Van a seguir adelante, están buscando información en la investigación de nuestros hijos desaparecidos, y pues yo estoy conforme con lo que hablamos, sí estuvimos de acuerdo”, dijo Beatriz Ulloa.

Manifestó que después de la atención se siente un poco más respalda por parte de la autoridad; sin embargo, el llamado sigue siendo que los cuerpos policiales estén más atentos a la seguridad para que ninguna madre esté pasando por la desesperación de no encontrar a un hijo perdido.

”(El llamado) Es que estén más atentos a la población, a los jóvenes principalmente, para que no pase todo eso que estamos viviendo las madres, que ahorita andamos desesperadas por buscar nuestros hijos”.

Familiares ya no tienen confianza en las denuncias

Ana María Blanco, hermana de Juan Carlos Blanco, quien desapareció hace cuatro meses, señala que sus padres no han emitido una denuncia por la desaparición de su hermano debido a que en la Vicefiscalía recibieron malos tratos y eso les generó miedo. Es por eso que afirma no tener mucha fe en la ayuda de las autoridades.

”El desapareció aquí en la (colonia) Francisco I. Madero. Yo no vivo ahí de donde es él, pero se lo llevaron; a mí me avisaron nomás que se lo habían llevado y fue el 15 de marzo. No se ha hecho denuncia porque yo no estuve presente para hacer el movimiento”, declaró Ana María Blanco.

”Mis papás ya son personas de la tercera edad y no pueden andar en estos trotes. No hay ficha de búsqueda porque no hay denuncia, no hay nada. Una vez mi mamá intentó ir y cómo la trataron muy mal, a ella le dio miedo seguir con esto. La persona que la atendió le empezó a hablar fuerte; que por qué hasta ahorita y pues decidió ya no seguir con esto”.