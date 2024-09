De igual modo, la señora Esther Domínguez mencionó qué ella se interesó en asistir con el Doctor Vagón para checar sus cataratas, no obstante, no estaba programa para ser recibida el día de hoy por alguna clínica de fuera, por lo que siente que faltó una mejor organización entre las personas que se encargaron de promocionar este llamado “Tren de la Salud”.

Uno de los casos que se vivió este lunes fueron los de las señoras Elvia de Lizárraga y Esther Domínguez, quienes pese a llegar desde las 6:00 horas, recibieron ficha de atención varias horas después, además de que no pudieron atender de forma rápida y eficaz el tema de las cataratas, pues se dieron cuenta que del Vagón los mandan a un hospital particular para el siguiente paso.

”Yo venía también por el tema de las cataratas, pero yo no traía papeles de que me hubieran examinado antes ni nada; resulta que la gente que ya viene aquí es porque viene programada, sin embargo, en el desplegado que salió no decía nada de eso, que la gente tenía qué venir ya programada por una institución, entonces vinimos mucha gente y la verdad no alcanzamos”, contó.

”De todos formas, aprovechando que ya estoy aquí, me voy a quedar para el chequeo y entrega de nuevos lentes, pero creo yo en mi opinión, que no estuvo tan bien organizado, faltó un control, porqué en la mañana si había bastante gente que veníamos sin nada por falta de información y ahí quedamos volando”.

La señora Esther recalcó qué nunca supieron los procedimientos previos para antes de atenderse las cataratas, aunque decidió esperar hasta la tarde para ver si alcanzaba algún puesto de alguien con registro que no se presentara. Asimismo, señaló que pidió información previa al DIF sobre cómo estaría la atención, pero no le informaron correctamente la cuestión.

”Nosotros no estábamos al tanto, hasta ahorita nos dijeron que si nos queríamos quedar de aquí a las 3 de la tarde para ver si faltaba alguno de los que ya venían programados, y ahí nos podían meter a nosotros, pero que no era algo seguro; obviamente ya me voy a quedar a ver si sale algo, así que creo que esto no estuvo bien organizado como se creía”.

”Nos habían dicho que el DIF no tenía nada que ver aquí, sin embargo yo veo mucha gente del DIF, pero dicen que más bien venía ya mucha gente programada del Centro de Salud; y es que yo había pedido información en el DIF y me dijeron que me viniera así, que me iban a atender, sin embargo no pasó así, no estaban atendiendo a nadie de los que llegamos así, pero me voy a querer aquí ya”.