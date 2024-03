Apoyo para que les reconozcan sus derechos laborales pues no tienen ni salario mínimo, les pagan por la cantidad que hacen y no cuentan con derechos como seguridad social, vivienda y pensión, pidieron mujeres empacadoras de camarón de altamar a Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez. “Más que nada que ustedes conozcan lo que estas mujeres trabajadoras representan y hacen porque muchas nos llaman pescadoras, descabezadoras, de mil y un cosas, pero nosotras somos mujeres empacadoras de camarón que no trabajamos con un salario, nosotras trabajamos a destajo, si hay trabajo ganamos; si no hay, no”, expresó la presidenta de dicha agrupación Lizeth Hernández y sus compañeras Isabel y Teresa.

“Lo que todas estas mujeres hacen es ganarse día con día el pan, si no llega barco no hay trabajo, aquí no tenemos derecho a una vivienda, no tenemos derecho a un seguro social a menos de que nosotras lo paguemos de nuestro trabajo; nuestro equipo de trabajo igual nos cuesta a nosotros, nosotros trabajamos gracias a Dios a través de los pescadores”. Ante Castro Castro e Inzunza Cázarez y ante cerca de 50 mujeres empacadoras que se reunieron en la tarde del sábado en el auditorio de una agrupación de pescadores en Mazatlán, Lizeth Hernádez agregó que siempre han sido el apoyo de los pescadores y sin ellos no son nada.

“Si nuestros compañeros trabajadores no están firme trabajando nosotros estamos peor que ellos, nosotros le culminamos el trabajo a los barcos pesqueros, nosotros le damos el valor y lo exportan a Estados Unidos, Japón, Europa, pero estas manos son realmente unas mujeres que están desde las 7:00 de la mañana hasta 11:00, 12:00 de la noche ganando lo que se gana, 4 pesos por charola, sin faltar todo el día de pie”, continuó. “Con cansancio, enfermedades, ellas están aquí y nosotros buscamos como empacadoras que se nos reconozca como empacadoras, no pescadoras ni descabezadoras, nosotras buscamos un derecho, lo peleamos porque gracias a nuestros compañeros pescadores que obtuvieron el Bienpesca nosotros luchamos a través de ellos”.

Enfatizó que las mujeres empacadoras de camarón estaban ahí para escuchar a la y el candidato de Morena, pero también les pidieron que escucharan las necesidades de las mujeres trabajadoras porque por sus actuales condiciones laborales no tienen derecho a un terreno, a Seguro Social, muy pocas tienen pensión por parte del Seguro Social, tienen el apoyo del Programa 65 y más quienes ya tienen esa edad. “Pero no tienen derecho a una pensión y son mujeres que tienen más de 50 años trabajando en una congeladora y hasta ahorita yo no escucho que digan las mujeres empacadoras, no, las mujeres del sector pesquero en general, las descabezadoras, las que procesan los mariscos, no trabajamos nosotras camarón de altamar, somos estas mujeres, más otro grupo de 50 mujeres más que estamos tratando de ser un grupo legal donde nos reconozca toda la gente que llega aquí a proponerlos que también nos escuche y escuche los problemas de nosotras”, reiteró la dirigente de mujeres empacadoras de camarón.