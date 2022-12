Piden no regalar mascotas en Navidad, ante responsabilidad que conlleva

MAZATLÁN._ Uno de los regalos más comunes en la temporada decembrinas es obsequiar mascotas, una práctica catalogada por especialistas como irresponsable, pues muchas con el tiempo terminan en el abandono.

Por tal motivo, la directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, Eunice Murúa Figueroa, exhortó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad y, sobre todo, con humanidad y solidaridad, evitando esta mala praxis.

La funcionaria municipal argumentó que la decisión de regalar una mascota debe de ser una decisión consensuada, entre la persona que otorga el obsequio y la persona que lo recibe, pues sostener la vida de una mascota requiere de mucho cuidado, esfuerzo, responsabilidad y recursos económicos.

Recomendó que, si la decisión ya fue tomada por ambas partes, optar por la adopción y no la compra, “en Mazatlán tenemos muchos refugios, tenemos el Rancho de los Animales, Amigos de los Animales, tenemos en nuestro Centro de Bienestar y Control Animal de la dirección de Ecología cuatro perritos que están esperando que alguien vaya por ellos”.

La sobrepoblación de animales de la calle, el problema de salud pública que generan, son tan sólo dos de los problemas que se desglosan de regalar mascotas sin responsabilidad y conciencia.

“El llamado es en primer lugar a no regalar animales, a no regalar mascotas, en todo caso promover la adopción, dejar de lado el estigma que los perros de la calle no se saben de dónde vienen, que son salvajes, no tenemos idea de la nobleza y el gran corazón que tienen los animalitos de la calle, que han estado sufriendo por comida, por calor, por un cariño y un refugio”, manifestó Murúa Figueroa.