$!Piden personas con familiares desaparecidos a Sheinbaum apoyo para encontrarlos

“No estamos pidiendo nada que no se pueda hacer, nada que no esté al alcance del Gobierno y qué pasa, que desgraciadamente la gente nada más quiere hablar de lo bonito, pero esta parte nadie quiere hablar y estamos mal, no hay conciencia, hay muchos familiares que hay aquí que tienen otro familiar desaparecido y dicen que hasta los amenazaron para que no vinieran aquí, quiénes, quién sabe”, expresó una de las personas entrevistadas.

“Es lo que queremos, que nos ayude, a eso venimos en realidad, que nos ayude y eso, pero dijo que nos iba a dar prioridad, ojalá María santísima sea cierto”, recalcó. Por su parte la mamá de Emmanuel Garay Bernal, quien desapareció en octubre en la Isla de la Piedra manifestó que sí se acercó a la Presidenta de la República a pedirle apoyo.

“Sí me acerqué, tomó mis datos y me dijo que me iban a llamar, también con el Gobernador y vamos a hacer una reunión con el Gobernador, hay que comunicarnos, hay que hacer un grupo para estar en sintonía, yo soy mamá y no voy a descansar hasta que mi hijo Emmanuel Garay Bernal esté con nosotros y también todos los desaparecidos, es un grito de desesperación de todas las mamás, hablo por todas las mamás, nos duele, no tenemos vida, no dormimos, no comemos, no sabemos cómo están nuestros hijos”, expresó la señora María de los Ángeles Bernal Zamudio.

“Mi hijo es estudiante de derecho, todos tienen un futuro maravilloso por delante”.

La esposa de Juan Luis Osuna Pérez dijo que a él lo privaron de la libertad en su domicilio el 8 de octubre pasado y es una persona trabajadora, honesta, no es un delincuente y no hay una investigación por parte de las autoridades para buscarlo y encontrarlo.

“Exigimos que lo busquen, que lo encuentren como se lo llevaron, que lo traigan, en el Fraccionamiento la cantera (se lo llevaron), tiene dos meses y medio desaparecido”, añadió.