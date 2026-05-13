$!Piden por la paz y los desaparecidos en peregrinación de la Virgen de Fátima en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con rezos, música de banda, bailes, pirotecnia y una multitud de fieles, la imagen de la Virgen de Fátima recorrió las calles este miércoles rumbo a la iglesia de la Montuosa, en la cima de la colonia.
En la peregrinación se pidió por la paz en Sinaloa, por las familias de personas desaparecidas y por el bienestar de la comunidad.
En el marco de los 109 años de las apariciones de la Virgen “milagrosa”, el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, José Luis González Cázarez, señaló que Sinaloa vive momentos de dolor y llamó a los católicos a no perder la fe ni la esperanza para recuperar la paz.
“En la procesión de Nuestra Señora del Santo Rosario de Fátima, también se le conoce como Reina de la Paz, pedimos por nuestro País, en nuestro estado y en nuestro municipio, pero sobre todo en cada una de nuestras familias que conforman nuestra comunidad”, expresó.
El sacerdote comparó la situación que atraviesa el estado con la pasión que vivió Jesucristo, y pidió a los fieles mantener la serenidad y la esperanza.
“Jesús nos dice no pierdan la paz y eso lo dijo en el marco de la Última Cena, preparando a su apóstoles de lo que se venía que fue su aprehensión, pasión y muerte. No cabe duda que Sinaloa está viviendo su propia pasión, desde hace ya casi tres años. Estamos sufriendo nuestra propia pasión y Jesús nos dice que no perdamos la paz social”, lamentó.
La procesión partió del Parque Martiniano Carvajal y recorrió calles acompañada por vecinos de las colonias Obrera, Shimizu, Francisco Solís y la Montuosa, quienes participaron en los festejos patronales organizados desde el lunes en la parroquia.
Durante las celebraciones, el sacerdote recibió diversas peregrinaciones, además de encabezar las tradicionales “Mañanitas”, un desayuno comunitario y dos misas. Por la tarde se realizó la procesión dedicada a Nuestra Señora del Santo Rosario de Fátima para pedir por Mazatlán y por todo Sinaloa.
El párroco aclaró que las oraciones por la paz no tienen un trasfondo político y, en el marco del aniversario de las apariciones de la Virgen de la Paz, llamó a quienes lo necesiten a cobijarse con su manto.
También dedicó la última misa del festejo patronal a las madres, especialmente a aquellas que desconocen el paradero de sus hijos.Recordó el dolor de María durante la pasión de Cristo e invitó a las madres de personas desaparecidas a encontrar fortaleza y esperanza en la figura de María Dolorosa.
En la iglesia, reconocida por resguardar un Cristo crucificado de 11 metros de altura y 24 advocaciones de la Virgen María provenientes de países de Latinoamérica y el Caribe, también se realizó una kermés y la tradicional quema del castillo.