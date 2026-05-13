$!Piden por la paz y los desaparecidos en peregrinación de la Virgen de Fátima en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con rezos, música de banda, bailes, pirotecnia y una multitud de fieles, la imagen de la Virgen de Fátima recorrió las calles este miércoles rumbo a la iglesia de la Montuosa, en la cima de la colonia. En la peregrinación se pidió por la paz en Sinaloa, por las familias de personas desaparecidas y por el bienestar de la comunidad.

En el marco de los 109 años de las apariciones de la Virgen “milagrosa”, el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, José Luis González Cázarez, señaló que Sinaloa vive momentos de dolor y llamó a los católicos a no perder la fe ni la esperanza para recuperar la paz. “En la procesión de Nuestra Señora del Santo Rosario de Fátima, también se le conoce como Reina de la Paz, pedimos por nuestro País, en nuestro estado y en nuestro municipio, pero sobre todo en cada una de nuestras familias que conforman nuestra comunidad”, expresó.







El sacerdote comparó la situación que atraviesa el estado con la pasión que vivió Jesucristo, y pidió a los fieles mantener la serenidad y la esperanza. “Jesús nos dice no pierdan la paz y eso lo dijo en el marco de la Última Cena, preparando a su apóstoles de lo que se venía que fue su aprehensión, pasión y muerte. No cabe duda que Sinaloa está viviendo su propia pasión, desde hace ya casi tres años. Estamos sufriendo nuestra propia pasión y Jesús nos dice que no perdamos la paz social”, lamentó. La procesión partió del Parque Martiniano Carvajal y recorrió calles acompañada por vecinos de las colonias Obrera, Shimizu, Francisco Solís y la Montuosa, quienes participaron en los festejos patronales organizados desde el lunes en la parroquia.



