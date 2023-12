MAZATLÁN._ La coalición Fuerza y Corazón por México aún no define quién será su candidata o candidato a la Alcaldía de Mazatlán y no porque al PAN le corresponda siglar en este municipio quiere decir que el abanderado sea el que proponga este partido, sino que se debe realizar un proceso democrático para elegir al ganador, dijeron Aarón Flores Estrada, Jorge Abel López Sánchez y Armando Zamora Canizález.

“Y obviamente yo estoy proponiendo con toda claridad que haya cuatro requisitos: las firmas, el debate político, el Plan Municipal de Gobierno y una encuesta, porque la encuesta va determinar quién está realmente en la posición de competir y en la posición de competir quien salga adelante cuál es el reto, juntar todas las canicas de todos y tiene que haber un consenso y un acuerdo político, si no dónde está el oficio político, dónde está la sensibilidad que nos permita sumarnos a todos y no ser una imposición a chaleco de nadie”, recalcó.

“Aún no se define el género, género mujer pues que se registren las mujeres que tenga que participar, género hombre que se registren los hombres que quieran participar, pero que se sometan a una participación de firmas de ciudadanos, que se sometan a una encuesta, que se sometan a la presentación de un Plan Municipal de Gobierno, qué le proponen a los ciudadanos”.

El pasado viernes la dirigente del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, dio a conocer en conferencia de prensa que en el caso de Mazatlán le corresponde a ese partido siglar a los candidatos a la Alcaldía, a la Diputación federal por el Distrito 01 y a la Diputación local correspondiente y en ellos propone como sus abanderados al empresario Guillermo Romero Rodríguez, al ex Secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López y al Regidor panista, Martín Pérez Torres, respectivamente.

En la conferencia de prensa de este miércoles a la que también fue invitada Maribel Chiollet Morán, pero que no asistió por tener una cita en Culiacán, los asistentes reiteraron que no porque le corresponda al PAN siglar el candidato tiene que ser el que proponga ese partido, sino el que resulte de un procedimiento democrático para legitimar cualquier candidatura y que todos se sumen en su apoyo.

Se cuestionó por qué el PRI sede Mazatlán si en la elección del 2021 obtuvo 52 mil votos, el PAN menos de 10 mil , el PAS menos de 10 mil, el PRD menos de 5 mil, lo lógico en política es que el partido más votado en la última elección tenga preferencia sobre candidaturas.

“Si el proceso no es satisfactorio, yo he estado planteado me declaro agente libre, como lo dije en la vez anterior, me declaro agente libre, en neutral y ya veré después qué camino tomar o qué ruta tomar, lo ratificó con ustedes como lo hice hace tres semanas”, reiteró López Sánchez.

En tanto que el aspirante ciudadano a la Alcaldía de Mazatlán, Armando Zamora Canizález, que también respaldó la propuesta de Flores Estrada, dijo que cuando emerge Xóchitl Gálvez es cuando se pone bueno el tema electoral 2023-2024 para la sociedad civil que no está inmersa en los partidos políticos.

“Con esa invitación expresa de los partidos políticos fue que Armando Zamora se animó y ahí tengo los grupos formados, ya hice una reunión con agrupaciones civiles, ya hice una reunión con dirigentes de colonias populares y ya hemos hecho muchas reuniones en las colonias populares, en una de ellas coincidí con Juan Alfonso Mejía y yo sí lo voy a decir, nos decía ingenuamente en esa reunión que él ya traía la venia del PAN nacional y el PAN estatal para ser candidato a Presidente Municipal”, continuó Zamora Canizález.

“Delante de las colonias le dije: no mi estimado amigo, aquí no se trata de que el PAN ponga candidato porque no van a ganar, menos el PRI; menos el PRD, aquí se trata de que el PRD, el PAN, el PRD y nosotros que no estamos en los partidos políticos nos unifiquemos para salir adelante, ya vieron las consecuencias, ahora es candidato a Diputado federal y qué bueno que sea candidato”.

Dijo que en su caso si no se realiza un procedimiento democrático interno para elegir candidato a la Alcaldía de Mazatlán de todos modos apoyará para que Xóchitl Gálvez gane la Presidencia de la República.