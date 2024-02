”Mi posicionamiento va en el sentido de la Quema del Mal Humor, hay ciudadanos que han propuesto quemar el logo de la Jumapam, que la verdad pues yo también avalo esa propuesta de quemar el logo de la Jumapam porque en verdad pues le hemos fallado a los ciudadanos”, expresó el edil Osuna Lamarque en su participación en asuntos generales de la sesión ordinaria del Cabildo de Mazatlán de la tarde de este jueves.

”Ha habido muchos desbordamientos de drenaje por toda la ciudad, muchas alcantarillas, muchas calles que abrieron y que no las han tapado, entonces se ha ganado esa distinción, ojalá los que deciden, los bolcheviques le atinen esta vez al personaje o a la empresa o al que le haya quedado mal a los ciudadanos en el transcurso del año, para mí creo que sí Jumapam debería de ser quemada en la Quema del Mal Humor porque ha puesto de mal humor a muchos ciudadanos con sus rebosamientos, con la falta de servicios”.

Agregó que no nada más pediría que se quemara el logo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el Mal Humor, sino también se pidiera al Alcalde que hiciera una revisión a los directivos de esa paramunicipal como presidente del Consejo de la misma.

”Que haga una valoración y si ve que no están funcionando que haga los cambios necesarios porque ya es tiempo que la ciudad tenga un buen servicio de drenaje y alcantarillado”, añadió en su posicionamiento.

En la misma sesión el Regidor panista Pérez Torres expresó que hace una buena referencia el edil Osuna Lamarque de los derrames de aguas en la ciudad.

”Pero más allá de quemar el logotipo de la Jumapam, que es una institución que presta un servicio y que creo que nosotros deberíamos tener la responsabilidad de dignificar esa institución desde el área de nuestra competencia, porque es una paramunicipal que tiene carácter y patrimonio propio y que tiene sus propias reglas, pero como parte del Municipio, como parte del Ayuntamiento pues también lo que hizo el compañero: pedir que se revise, que se analice”, continuó Pérez Torres.

”Pero creo que lo más importante, ahí es donde me sumo con lo que diría el compañero del tema de las aguas negras, creo que entonces se debería de quemar de nueva cuenta a quien tomó la decisión de cerrar la Planta del Crestón, el origen, siento, no soy técnico, no soy ingeniero, pero creo que el origen de los derrames y desbordamientos de aguas negras que tiene Mazatlán, que se agudizó con la temporada de lluvias es por una falta de plan de cierre de la Planta del Crestón por no tener la certidumbre de qué iba pasar cuando cerraran la Planta del Crestón”.

Recordó que la Planta Tratadora de Aguas Negras del Crestón, ubicada en la falda del Cerro del mismo nombre, ya quedó desmantelada y toda el agua de drenaje de la ciudad llegaba a ese lugar, ahí la trataban y la mandaban por el emisor submarino hacia el mar y ahora le dieron vuelta y con otras interconexiones ya la mandan hacia Urías a dos plantas, pero casi al momento del cierre era demasiada agua y tuvieron que invertirle a la Planta de Urías, a la Planta de la Pino Suárez para poder tratar más agua.

”Pero el origen, creo que a quien se debería de quemar es a quien tomó la decisión de cerrar la Planta del Crestón, ahí fue donde se originaron los males de Mazatlán en cuanto al derrame de aguas negras y ustedes saben quién estaba de Presidente (Municipal) en ese momento que quería agarrar la jarra y poner una Plaza de la Banda, quería hacer un negocio tal vez allá, creo que ahí es donde radica, creo que al final del día nosotros tenemos que hacer, bueno, cómo le pedimos a la Jumapam, a los que están ahorita que solucionen el problema que le heredaron con el cierre de la Planta Tratadora del Crestón”, reiteró Pérez Torres.

Quien estaba como Alcalde en 2021 cuando se autorizó el cierre de la Planta Tratadora de Aguas negras del Crestón era Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, del Movimiento de Regeneración Nacional, cuya figura ya ardió el año pasado en la Quema del Mal Humor por las denuncias en su contra por la adquisición de luminarias de manera directa en seis contratos por cerca de 600 millones de pesos, y por la adquisición de vehículos para rifarse en un festejo del Día de las Madres, pero hasta el momento no se ha dictado sentencia en ninguna de esos casos.

La Quema del Mal Humor se realiza la noche del sábado de Carnaval, momentos antes del Combate Naval y ahí arde la figura de lo que mal le haya generado malestar a los mazatlecos durante el último año.En la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves también se aprobó un dictamen para que el Ayuntamiento de Mazatlán firme un convenio de colaboración con la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa.

También se aprobaron jubilaciones a personal que ya cumplió con su periodo de labores en la Comuna, entre ellos elementos de la Policía Municipal, los cuales también ascendieron al grado inmediato superior, ya que durante su servicio activo no tuvieron algún ascenso.