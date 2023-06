De acuerdo con lo que se informó en su momento, en esa ocasión no había semáforos en ese sitio, por lo que el conductor de un automóvil que circulaba de poniente a oriente por la Avenida General Pesqueira trató de cruzar para tomar la Avenida Gabriel Leyva, y al parecer no se percató que una motocicleta circulaba a gran velocidad, produciéndose el impacto.

Donde sí estaban funcionando adecuadamente es entre la Avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante, cerca de conocida empresa procesadora de café; donde confluyen las avenidas Gabriel Leyva, Internacional y José María Pino Suárez; frente a la Tercera Región Militar y donde confluyen las avenidas Gabriel Leyva y Puerto de Veracruz, en la entrada al Parque Industrial Alfredo Bonfil.

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que en el caso de los semáforos en la Avenida Gabriel Leyva el problema es que el personal de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado que viene a calibrarlos viene nada más un rato, pero no está a la hora pico, debería quedarse una semana en Mazatlán.

“El que viene a calibrar viene un rato, los calibra, los deja funcionando, pero no está a la hora pico y a la hora pico la calibración que él le dio no la dio conforme a lo que significa estar en la hora pico, y cuando llega la hora pico el semáforo truena porque se hacen caos y entonces llega el Tránsito y le mueve y desprograma”, continuó González Zataráin.

“Yo le digo, la única forma de que el Tránsito no vaya y le mueva y desprograme es que se queden un par de días a calibrar, o sea, que estén en las horas pico calibrando, calibrando hasta que quede, tres días o una semana hasta que quede bien calibradito y el Tránsito ya no le va a meter mano”.

Recordó que desde la anterior administración municipal se solicitó que la Dirección de Vialidad de Transportes del Gobierno del Estado dejara en manos del Municipio la calibración y manejo de los semáforos, pero no lo han dado.

“Pero con que nos los calibren una semana, ya les dije, nosotros les pagamos el hotel, los alimentos, que se queden acá, pero que nos dejen los semáforos bien calibraditos, luego van a decir es que los mueve el Tránsito, sí te los mueve porque no están bien calibrados, porque me los calibras un sábado cuando no tiene nada que ver el tráfico de un sábado en la Gabriel Leyva con un lunes, con un martes, entonces no tiene sentido”, reiteró el Alcalde.

También dio a conocer que se contempla realzar el próximo martes una conferencia de prensa conjunta donde esté el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez y él, para tratar lo referente a los semáforos y la problemática vial en Mazatlán.