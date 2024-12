$!Piden reactivación de la economía en El Quelite ante baja afluencia de turistas

“Poco a poco fue bajando y ahora poco a poco va aumentando otra vez, ha tenido piquitos, pero no muchos, pero ahí va y con esta visita (de la Presidenta Municipal y personal de su administración) da más seguridad a la gente sobre todo que está con sus pequeñas inversiones respecto al turismo, venta de artesanías, comidas imagínate que preparas comida para que te llegue gente y no te llegue nadie todo eso a perderlo, a perder la inversión y le invierte una vez, pero no le puede invertir muchas”, continuó.

“(Se tuvo que reducir el número de trabajadores) a un 50 por ciento o más, de tener 60 trabajadores se bajaron a 30 y de 30 se bajaron a 20, los íbamos sorteando, pero no se conformaban porque les tocaba de a un día, de a dos días a cada uno (de trabajo), pies no era lo suficiente, pero al no haber turistas, ahorita no, gracias a Dios empezamos a ver más turistas”.

Por su parte Guillermo Lizárraga, comerciante de un puesto de venta de huaraches, entre otros productos artesanales, manifestó que nada más los domingos se nota incremento de turistas, pero el resto de la semana está muy solo, pero no sabe qué es lo que está pasando, la gente no está saliendo, no visita y eso hace que haya poco negocio.

“Tenemos tres domingos que ha habido respuesta de la gente, que ha venido gente”, añadió tras manifestar que entre semana nada más se ponen dos o tres puestos de un total de casi 30 que se ponen en los domingos, por lo que pidió a los turistas que acudan a visitar El Quelite, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Mazatlán.

“Que vengan, aquí no hay nada, no hay violencia, está muy tranquilo, que vengan y nos visiten, también que haya vigilancia”, añadió el señor Lizárraga.

Por su parte la señora Valeria, entre otras personas dedicadas al turismo en esa sindicatura, dijo que apenas van dos domingos que ya ha habido un incremento de visitantes en un 60 por ciento con relación a antes de la jornada violenta en Sinaloa, pero el resto de la semana la afluencia nada más es de un 30 por ciento.

Manifestaron que dicho incremento de turistas en los dos domingos anteriores se debió a que hubo puente vacacional y coincidió con que bajara la violencia en Culiacán en esos días.

“Porque hubo puente (vacacional) fue cuando se calmó un poquito la violencia en Culiacán, porque lo fuerte de nosotros es Culiacán y cuando allá está feo aquí nos baja mucho, ya no se anima a viajar por carretera la gente, le da miedo”, dijeron las personas consultadas.

Reiteraron que sí se cuenta con seguridad en El Quelite, por lo que los turistas pueden acudir a visitar esa sindicatura con tranquilidad.