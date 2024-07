MAZATLÁN._ Que se reubique el Vivero Municipal, camiones y maquinaria y demás construcciones que se encuentran en la parte norte del Parque Central y que ese espacio vuelva a su uso de suelo que es de área verde y que se habilite para que los ciudadanos lo disfruten como parque recreativo, pidió la Asociación Nuestro Bosque de la Ciudad de Mazatlán Asociación Civil.

“Pedimos la reubicación del Gran Vivero Municipal, del taller de soldadura, de los múltiples camiones de volteo, trascabos, muchos vehículos de particulares, así mismo el almacén, baños, oficinas que tiene el Ayuntamiento de Mazatlán en una superficie de terreno de 24, 780. 34 metros cuadrados colindante con el fraccionamiento Flamingos”, manifestó dicha asociación en un escrito enviado a este diario y que es firmado por la licenciada Alma Rosa Tirado Osuna.

“El uso de suelo es área verde y que se habilite para que los ciudadanos lo disfruten como parque recreativo”.

En el escrito precisa que los 24 mil 780.34 metros cuadrados en mención son parte de la donación que recibieron los ciudadanos el 14 de septiembre de 1979 por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con base en el respectivo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Y el uso y destino está decretado y es para la instalación de áreas verdes que contribuyan al esparcimiento de sus habitantes y proporcionen un atractivo turístico”, añade.

También recordó que desde la creación de dicha asociación muchos mazatlecos acudieron al lugar y sembraron árboles de diversos tipos y por muchos meses los regaron y se vio que después fueron retirados para poner ahí maquinaria pesada y de esa manera mutilar y despojar de esa superficie a los ciudadanos.

“Desde la creación de este organismo tuvimos que enfrentarnos con Jumapam quien tenía en este terreno por años enormes tubos de concreto y por fin se logró que los retiraran, después tuvimos a la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad que se pretendía instalar en ese espacio, logramos que no lo hiciera, al poco tiempo el Gobierno Municipal le otorgó sin facultad a la Cocosin (Comisión Constructora de Sinaloa) un comodato a diez años y por fin logramos retirarla, después Parques y Jardines ingresó arbitrariamente a este terreno”, continuó.

El Alcalde Édgar González Zataráin expresó que con la instalación del Vivero Municipal no se le ha quitado terreno al Parque Central, sino al contrario, pues dijo que ese lugar era un basurero.

“No hombre, al contrario, ese lugar era un basurero, se sacaron sin exagerar más de 300 toneladas de basura, de escombros de basura, de ramas, los árboles siguen, al contrario los árboles se están curando, se están fertilizando, no se ha tumbado un solo árbol, al contrario se han sembrado árboles y todo lo que tiene que ver con el Vivero las ramitas esas no estorban, al contrario, le da vida ahí, siempre estaba delimitado como una parte separada de lo que es el Parque Central”, continuó González Zataráin.

“Qué obra estamos haciendo, el perímetro, la barda que es seguridad, que eso debieron haber hecho desde un principio, pero nosotros en particular obra que venga a desplazar el objeto de ese lugar no, al contrario, va quedar más embellecido, el Vivero le da vida ahí, tú entras al Vivero y se te antoja estar ahí, es un lugar confortable y obviamente a mucha gente se le donan árboles, tiene un objeto, por ejemplo pregúntate qué pasa con los de enfrente, con los que están en los terrenos de enfrente (del Cemaz), qué objeto tiene, tienen árboles, pero no tiene mayor beneficio, no entra la ciudadanía libremente como entra acá, creo que es al revés”.

Añadió que este tema siempre va ser polémico, pero lo que se tiene que hacer es trabajar bien.

“Este tema siempre va ser polémico, pero nosotros conocemos la historia del Parque Central o del Bosque de la Ciudad desde que yo estuve en el Cemaz también (Centro Ecológico de Mazatlán) y no es un tema solamente de decir oye qué van a hacer con el Bosque o con el Parque Central, porque vemos mucho movimiento, porque si lo quieren ver ahí rezagado, lleno de basura para que no te digan nada pues eso no es solución, la solución es que te metas a trabajar ahí de lleno”, reiteró.

“Hoy traemos gente revisando árboles, revisando las plantas, estamos limpiando la laguna de manera constante, una brigada permanente de pescadores, que les dimos trabajo de manera temporal a los trabajadores para que de manera permanente con una red estén limpiando, rehabilitando la laguna, cosa que no se hacía, yo creo que a veces si te ven hacer pues te critican y si te ven que no haces pues también, entonces hay que hacer, no hay que tener temor sobre esas cosas mientras hagamos las cosas bien”.