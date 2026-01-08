Piden revisar sistema de pensiones del Ayuntamiento de Mazatlán por riesgo financiero

MAZATLÁN._ Que se revise el sistema de pensiones del Ayuntamiento de Mazatlán, porque a futuro pone en riesgo las finanzas del Municipio, planteó al Cabildo el regidor Geovani Gamaliel González Zataráin.

“Yo creo que es algo que todos vemos el elefante en la sala, pero hacemos como que no los vemos. Es una problemática en las finanzas del Ayuntamiento que pone en riesgo, en un futuro, no voy a ser muy alarmista ni decir en un año, dos años, eso lo determinará un estudio actuarial, para decir que la carga de este rubro cubra gran parte del gasto que debería tener la administración de los servicios públicos”, añadió.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves, en donde se aprobó la jubilación de seis personas trabajadoras del Ayuntamiento de Mazatlán y la pensión a una más por edad avanzada, agregó que no es un problema generado por la actual administración municipal, sino son cosas que han venido evolucionando de diferentes administraciones donde no se han atendido.

“El comentario va en ese sentido, de que trabajemos en conjunto en opciones que permitan migrar a un sistema de pensiones en el que la carga no recaiga en todo el presupuesto del Municipio. El Estado lo ha hecho a través de su Sistema de Pensiones, el IPES, la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) recientemente tiene un conflicto de una reingeniería por un tema de pensiones, es decir, no es algo a lo que la administración esté exenta”, continuó el edil.

”La administración va emigrar y va caer en una problemática en la que tal vez se valoren, digo, no es alarmista, es una idea que planteo y que dejo sobre la mesa, en donde podemos darle continuidad a algo que se haya hecho o que se haya dejado en el tintero por otras administraciones y que nosotros lo retomemos y que trabajemos juntos en una propuesta de manera tal de que este sistema de pensiones no depende del gasto corriente”.

Ante los integrantes del Cabildo, González Zataráin expresó que es mucho el recurso que se destina actualmente al pago de pensiones, por lo que en ello tienen que participar los trabajadores, la administración municipal para hacer actos o instrumentar estrategias que favorezcan a todos.

“No estoy hablando de quitar y de generar, para que no se malinterprete, derechos adquiridos, esos ya los tienen; el esquema es que no lleguemos a un extremo en el que el sistema de pensiones absorba todo el gasto público. Ahorita tenemos un promedio de dos a uno, es decir, dos jubilados por un activo, es mucho”, reiteró.

”El recurso, pues vea los presupuestos de egresos, hasta dónde se va el monto de 100 millones de pesos de un año a otro en pensiones. Eso se pudiera dedicar al gasto de obra pública teniendo un sistema de pensiones respetables”.

En la sesión ordinaria, tanto la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez como regidoras y regidores felicitaron a los trabajadores a quienes este jueves se les aprobó su jubilación y una pensión por edad avanzada, algunos de ellos presentes en la Sala de Cabildo.