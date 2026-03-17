$!Piden rondines policiales para evitar que personas se metan a robar a La Ciudad de los Niños, en Mazatlán

En busca de evitar que algunas personas se sigan metiendo a La Ciudad de los Niños a cometer robos, la encargada de dicha casa hogar, madre Velia Morales Moreno, pidió públicamente rondines de la Policía Preventiva Municipal en ese lugar ubicado el norte de Mazatlán.

“Ojalá, antes sí se metía aquí los señores (policías a brindar rondines de seguridad), los dejábamos que entraran con su camioneta para que estuvieran vigilantes y ahora como está la barda estorba mucho, pero sí nos ayudan los señores”, añadió la madre Velia en entrevista.

Momentos antes, en reunión con integrantes del Club Rotario Mazatlán, Asociación Civil, personal de dicha casa hogar expuso que algunas personas se brincan la barda e ingresan a esa casa aprovechando la oscuridad debajo de los árboles y se roban pedazos de cobre o algún otro metal.