“El mismo municipio nos mandó al estacionamiento, el día sábado, venimos, hicimos un simulacro, donde nos íbamos a poner, trabajamos martes, jueves y ahora domingo que llegamos aquí a instalarnos, pues resulta que ya no nos íbamos a poner donde nos habían puesto, sino que nos iban a recorrer y a poner atrás del mercado, donde prácticamente no nos vemos nosotros y donde esta el basurero de ellos”, comentó Blanca Luz Lazcano Ramírez, representante de los tianguistas.

“Nosotros lo que exigimos es que nos den un lugar digno y respetable y estable para nosotros, mientras arreglan la Plazuela, ahora llegamos ya nos dijeron que había cambios y que nos iban a cambiar de espacio más adelante del lugar que estábamos y a la mayoría los mandaron atrás del mercado donde prácticamente no nos vemos”, agregó.

Los tianguistas solicitan que el gobierno se haga responsable, que les otorgue un documento firmado donde se comprometen a garantizarles un lugar para trabajar, pues argumentan que en el tianguis trabaja mucha gente de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres que son cabeza de familia y realmente tienen mucha necesidad.

Este tianguis se encuentra registrado por el gobierno, no es nuevo, tiene aproximadamente 35 años, la mayoría de sus miembros cuentan con un permiso y los que no lo tienen, son asignados temporalmente por el ayuntamiento, es por eso que solicitan que se les permita trabajar y cuando la obra de la Plazuela concluyas, les permitan regresar ahí.

“Estábamos conformes, nosotros no habíamos dicho nada, nos fuimos pacíficamente, porque lo que nosotros queremos es trabajar, no queremos tener problemas con nadie, ni con locatarios, ni con nadie, no queremos afectar, lo que queremos es trabajar porque es el sustento de nuestra familia, solo le pido al señor presidente, que cumpla su palabra”.

Sobre este tema el Rogelio Olivas, Oficial Mayor del Ayuntamiento, mencionó que este movimiento se dio porque se están haciendo reacomodos de los espacios de los tianguistas.