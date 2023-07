Una de las vecinas de la calle Conejos también expuso anteriormente tenía una tarjeta para el paso del consumo de energía eléctrica y como se le descompuso el medidor fue a poner el reporte a la CFE, donde le dijeron que tenía que pagar primero y así lo hizo.

“Pagué y ya después vinieron y me pusieron un medidor y a los tres días me lo quitaron y después vinieron a multarme con 72 mil pesos porque según no pagaba luz, tengo 10 años aquí y me están cobrando 8 años”, dijo la señora Rosa.

Manifestó que fue el año pasado cuando inició con esa problemática, el mismo tiempo que ya no tiene el servicio, por lo que ahora acuden a vivir a un domicilio cercano de su mamá donde viven ocho personas, entre ellas su niño de 6 meses.

“De hecho cuando me cortaron el servicio estaba embarazada de él y en medio del embarazo y yo sin luz”, continuó.

El Alcalde le prometió ayudarla con dos abogados que apoyan al Ayuntamiento de manera gratuita y que atienden este tipo de casos.

La visita que se realizó la mañana de este martes a Pradera Dorada 2 es parte de los recorridos que efectúan el Presidente Municipal e integrantes de su Gabinete por diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad, para escuchar a la población y darles respuesta a sus demandas.

También se realizaron labores de limpieza, reparación de lámparas en mal estado del alumbrado público, entre otras actividades.