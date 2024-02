“Como está cerrado lo que hace es que se quede estancada y se van subiendo los niveles y se inundan unas viviendas”.

También expresó que los problemas de fuga de aguas residuales que hay en ese fraccionamiento no tienen que ver con fallas en el drenaje como en otras partes de la ciudad, sino que se han hecho algunas construcciones irregulares a orillas del canal y como no está regularizadas sus propietarios no acuden a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a solicitar la conexión del servicio porque no se dará, por eso ellos mismos se conectan y lo hacen mal y eso genera fugas de aguas residuales.

“Tiene que ver con que ellos hicieron una obra sin permiso, irregular, clandestina y se conecta, entonces se van conectando y como se conectan mal general problemas de taponamiento y provoca que se tenga rebosamiento, lo que vamos a hacer es abrir todo, desconectarlos y volver a sellar como estaba antes y reponer las losas, que son los problemas constantes de escurrimiento que tienen a consecuencia de eso, los mismos colonos lo tienen identificado de dónde viene eso, el problema viene de las conexiones clandestinas que tienen aquí sobre el canal”.

Precisó que no se puede conectar al drenaje esas construcciones clandestinas porque sería como que el Ayuntamiento las está regularizando y no puede hacer eso porque se trata de invasiones y están aledañas a un canal.