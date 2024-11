$!Piden Voluntarios de Ayuda Turística de Mazatlán que los tomen en cuenta para elaboración de mapas turísticos

“En el Gobierno anterior fuimos despreciados, de hecho el Alcalde siempre dijo que nos ayudaría y dio órdenes, pero nadie las obedeció, nosotros nos dedicamos a que el turismo naviero se de cuenta que Mazatlán es una ciudad segura, se los ha puesto un warning (alertas) en los diferentes países y Mazatlán no es la ciudad que se nos ha puesto y somos un grupo de 100 personas compuesto por ciudadanos americanos y canadienses que viven parte del tiempo y tiempo completo en Mazatlán”, dijo el presidente de dicha agrupación, Pastor Tony Acuña, en compañía de Pete Larson.

“Ellos decidieron que yo fuera su presidente o director, pero he tocado puertas y puertas y puertas, si se fijan nuestras camisas azules ya están viejas, cuando e hacen mapas y nos los dan no cumplen con las verdaderas expectativas que busca un turista naviero o turista en la ciudad, nos dan mapas, el último que tenemos nos lo dio Estrella Palacios y no cumplen con las expectativas que busca un turista, están borrosos”.

“No nos toman en cuenta para la elaboración de mapas turísticos siendo que nuestro grupo son puros expertos en Mazatlán, porque son puros jubilados y hemos estudiado la ciudad al revés y al derecho, entonces conocemos todo, pero no se nos toma en cuenta para hacer un mapa”.

Tony Acuña reiteró que quieren que se les tome en cuenta para hacer un mapa turístico y siempre que hablan con alguien encuentran que le van a decir a fulano o a mangano.

“Y hemos tocado puertas, hemos enseñado fotografías, hemos enseñado lo que podemos, videos de nuestras calles con problemas de peligro, esta banqueta es caída libre (en la calle Aquiles Serdán, en el Fraccionamiento Playa Sur, hemos enseñado a las autoridades, se los están golpeando ahí turistas, se nos caen, se nos golpean, les decimos por favor arreglenlo, (y les contestan) sí cómo no, en 15 días, tenemos un poco menos de tres años pidiéndolo”, reiteró.

También dio a conocer que la línea azul que sirve de guía a los turistas de cruceros que se van caminando al bajar del barco, nada más va de los muelles de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán hasta la avenida Miguel Alemán, en el fraccionamiento Playa Sur, ya que como se cambió el adoquín ya no llega hasta el Centro Histórico y se requiere que llegue hasta allá, incluso que haya señalización para que los turistas de cruceros sepan cómo llegar al Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, porque es uno de los atractivos que se promueven de Mazatlán.

Tras una breve reunión que sostuvieron integrantes de esta agrupación Mazatlán Tourist Aide Volunteers con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, en el encuentro de Amigos de México, Tony Acuña dio a conocer que la Presidenta Municipal les dijo que serán atendidos por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán y el Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), por lo que esperan tener respuestas positivas.