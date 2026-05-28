Pierde Mazatlán 56 mil pasajeros que llegan por el aeropuerto

En lo que va del año, la movilización de pasaje en el Aeropuerto de Mazatlán ha tenido una pérdida de 56 mil usuarios, según un reporte del Grupo Aeroportuario OMA.

De acuerdo con las cifras, el movimiento de usuarios arroja una caída tanto del pasaje nacional como el internacional.

En medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa, Mazatlán no solo ha reportado un menor flujo de visitantes por carretera, sino también los que utilizan los vuelos para llegar al puerto.

Las cifras oficiales de OMA registran esa reducción, a pesar de que se dispone de una mayor conectividad aérea y que se está ofertando con diversas promociones de descuentos para viajar a Mazatlán.

En la página oficial del Grupo Aeroportuario OMA, durante el primer cuatrimestre del año 2025 se reporta el movimiento de 415 mil 101 pasajeros nacionales, que comparados con los 449 mil 382 de visitantes del mismo periodo de enero a abril del 2026, la diferencia arroja que 34 mil 281 personas o no usaron este transporte o simplemente decidieron dejar el viaje.

En el caso del turismo internacional, que solo viene por temporadas y que para Mazatlán recién finalizó la temporada de la llegada de extranjeros de países como Canadá y Estados Unidos, habría sido considerada en tiempos atrás como una de las mejores por tratarse del segmento de visitantes que mayor derrama económica dejaban.

Sin embargo, en este renglón del flujo extranjero, las cifras de OMA, refleja otra temporada más negativa, pues de 166 mil 897 pasajeros, registrados de enero a abril de 2026, llegaron 21 mil 792 menos a los 188 mil 689 visitantes que viajaron hacia Mazatlán en el mismo lapso de 2025.

La caída mayor en el gran total se empezó a reflejar desde el 2024 que se movilizaron 540 mil 71 pasajeros y que comparados con el mismo periodo de 2023, contra lo 488 mil 601, arribaron 56 mil turistas de origen internacional menos, pero con la diferencia de que de enero a abril del 2023, aún no se intensificaba la ola de violencia que tiene hoy impactada a la actividad económica-turística de Sinaloa y de Mazatlán.

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán reporta de pasajeros totales, nacional e internacional, una baja de 56 mil 73 usuarios del transporte aéreo, pues las cifras de 638 mil 71 visitantes del 2025 contrastan con los 581 mil 998 usuarios reportados en el primer cuatrimestre del 2026 y aún falta la cifra del mes de mayo.