$!Pingüinos se vuelven el mayor atractivo del Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Los pingüinos se ha convertido en el mayor atractivo del Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”.
El nuevo Pingüinario, el tigrillo y el mono araña, complementan la variedad de exhibiciones que está estrenando el lugar.
El centro de entretenimiento más grande de Latinoamérica suma 2.3 millones de visitantes desde su apertura a la fecha y poco a poco incluye nuevos hábitats como atractivos para fortalecerlo, destacó Simón Norris, director del sitio.
En entrevista, anunció que el nuevo atractivo del Pingüinario ya fue cambiado al nuevo edificio y próximamente estaría inaugurándose como una exhibición más.
Actualmente ya se encuentran ocho especies que previamente fueron adaptadas al cambio por la temperatura, incluyendo la cría nacida localmente.
El espacio contará con instalaciones al aire libre de contacto directo con los visitantes, con mayor espacio y climatizado, dentro del edificio actual.
“Los pingüinos no se fueron, han estado siempre aquí, solo están de vacaciones... Bueno, estamos post-remodelando su nuevo lugar, estamos poniendo los últimos toques de la obra en el nuevo hábitat de pingüinos que está aquí dentro del edificio, no afuera. Y la idea era de y hacer la inauguración en el aniversario, pero vamos, vamos a tardar una semana más. Siempre hay que crecer y desarrollar el Acuario”, confirmó.
Norris también destacó la suma del sitio de exhibición de dos especies que han sido rescatadas, como el tigrillo y el mono araña, dentro del Hospital de Fauna.
El Gran Acuario cumple su tercer aniversario y continuará su expansión, aseguró. Actualmente ofrece a los locales una promoción de 250 pesos para ingresar.
“Estamos próximos a contar con un santuario para los lobos marinos rescatados para continuar con la consolidación del producto turístico y que, si bien en el primer año vino muchísima gente porque era un lugar nuevo, en el segundo lo han visitado menos, pero estoy seguro que en el tercer año se definirán los números que va a tener normalmente en promedio de visitas”.
“Por eso hay que siempre hacer cosas nuevas y con estos tres novedades, yo espero que los que han venido el primer año del Acuario van a regresar por que el Acuario ha crecido”.
Así como ocurrió con los capibaras, la gente llegaba buscando a los pingüinos; ahorita que ya están algunos en exhibición son tratados con gran cariño por chicos y grandes, aún cuando el sitio no está concluido para que puedan ingresar a tomarse fotos o convivir directamente.
En las primeras semanas de la exhibición solo están cuatro pingüinos de los más jóvenes porque aún se están adaptando al cambio de hábitat.
Del nuevo hábitat ya podrá disfrutarse en la parte alta del edificio y es muy distinto del viejo Pingüinario, pues además de estar abierto, no habrá cristal o rejillas de por medio.