$!Pingüinos se vuelven el mayor atractivo del Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Los pingüinos se ha convertido en el mayor atractivo del Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”.

El nuevo Pingüinario, el tigrillo y el mono araña, complementan la variedad de exhibiciones que está estrenando el lugar.

El centro de entretenimiento más grande de Latinoamérica suma 2.3 millones de visitantes desde su apertura a la fecha y poco a poco incluye nuevos hábitats como atractivos para fortalecerlo, destacó Simón Norris, director del sitio.

En entrevista, anunció que el nuevo atractivo del Pingüinario ya fue cambiado al nuevo edificio y próximamente estaría inaugurándose como una exhibición más.

Actualmente ya se encuentran ocho especies que previamente fueron adaptadas al cambio por la temperatura, incluyendo la cría nacida localmente.

El espacio contará con instalaciones al aire libre de contacto directo con los visitantes, con mayor espacio y climatizado, dentro del edificio actual.

“Los pingüinos no se fueron, han estado siempre aquí, solo están de vacaciones... Bueno, estamos post-remodelando su nuevo lugar, estamos poniendo los últimos toques de la obra en el nuevo hábitat de pingüinos que está aquí dentro del edificio, no afuera. Y la idea era de y hacer la inauguración en el aniversario, pero vamos, vamos a tardar una semana más. Siempre hay que crecer y desarrollar el Acuario”, confirmó.