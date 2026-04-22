Pinta de la fachada del Palacio Municipal se hizo de manera muy responsable, pidiendo opiniones técnicas: Alcaldesa

La pinta de la fachada del Palacio Municipal para borrar las consignas que estaban desde el pasado 8 de marzo se hizo de manera muy responsable, pidiendo opiniones técnicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recalcó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Creo que ya no hay mucho más que decir del tema de la fachada del Ayuntamiento, de la pinta de la cantera se dio por las pintas que estaban del 8 de marzo, decirle a la gente de Mazatlán que justamente se hizo por eso”, añadió.

”En realidad yo no tenía ninguna intención de hacer ningún cambio a la fachada, nunca estuvo en nuestros planes, solamente lo hicimos para limpiar y darle un mayor ordenamiento y una mejor vista a las personas que acuden al Ayuntamiento de Mazatlán y a los visitantes porque esta es la cara del Ayuntamiento de Mazatlán y la realidad es de que se hizo de manera muy responsable pidiendo opiniones técnicas, pidiéndole la opinión al INAH”.

La semana pasada desató fuerte polémica el que los arcos de la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán se hayan pintado de rosa para borrar lo que no se había logrado de las consignas que plasmaron ahí algunas personas participantes en la marcha del pasado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La Presidenta Municipal enfatizó que este Palacio Municipal no es un recinto histórico o en categoría de Monumento Histórico.

“Darles a conocer que este no es un recinto histórico o en categoría de Monumento Histórico, claro que tiene un valor para todas y todos los mazatlecos, invaluable porque es la casa del pueblo y simplemente los trabajos que se están haciendo de rehabilitación es para darle una mejor cara y darle una mejor vista, solamente es eso, acercándonos lo más que se pueda al color original”, añadió.

“Porque fue, ya les había yo comentado anteriormente, realizamos muchas labores de limpieza, se realizaron muchos esfuerzos y agradezco a todas las compañeras y compañeros de Aseo Urbano, Mantenimiento, Obras Públicas que han estado mucho tiempo, porque esto se realizó el 8 de marzo cuando las mujeres libremente salieron a manifestarse, pero desafortunadamente las pintas que hicieron no salían de la cantera simplemente”.

Pidió compartir dicha información y que la ciudadanía sepa por qué se realizó esta pinta de la cantera y fue para darle una mejor imagen simplemente y respetando cualquier lineamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la sociedad en general.

“¿Por qué no se hizo un cambio de cantera? Porque es muy costoso y porque le estamos dando prioridad a obras de drenaje, a obras de pavimentación en las colonias, también nos piden muchísimo el realizar obras de agua y de muchos temas que tenemos en Mazatlán que le estamos dando prioridad”, reiteró Palacios Domínguez.

“Entonces para nosotros preferible invertir más dinero en obra pública con sentido social que a una fachada que la verdad con una pintura puede asemejarse mucho a como estaba antes, el color justamente se buscó de dos maneras, la primera lo más parecido a la cantera que si ustedes recuerdan y ven fotografías era una cantera tipo rosa, tipo como un color cafecito pues ya muy deteriorada desde antes de las pintas del 8 de marzo y después de las pintas del 8 de marzo quedó aún más deteriorado”.

Por ello enfatizó que se buscó que se asemejara el color y también que quedara en armonía con el Centro Histórico de la Ciudad que tiene una paleta de colores y que se las dio con mucho gusto Servando Rojo, delegado del INAH en Sinaloa.

“Se buscó que quedara en armonía con el Centro Histórico, que tiene una paleta de colores y que nos la dio por escrito y les enseño con mucho gusto al ratito los oficios del doctor Servando Rojo que fue personalmente a Palacio Municipal a checar los trabajos, entonces ustedes pueden entrevistarlo a él, pueden buscar los documentos”, recalcó la Alcaldesa.

“Lo que sí les pido y no se vale es que cualquier persona salga y emita opinión sin sustento alguno y que ustedes lo publiquen, entonces sí les pido que informen a la gente lo que realmente se está haciendo, se está haciendo porque estaba deteriorado y daba muy mal aspecto, entonces ahorita lo que hicimos fue pintarlo con opinión técnica y con un respaldo del INAH”, asentó.