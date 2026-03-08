Mazatlán
|
Manifestación

Pintan edificio del Poder Judicial durante Marcha 8M en Mazatlán

Con spray morado, las paredes, pisos y ventanas del edificio fueron pintadas por manifestantes
Leticia López |
08/03/2026 17:51
08/03/2026 17:51

Pintan edificio del Poder Judicial con la leyenda “la Sierra Resiste, el verde Concordia, nunca Más” y “Si la Justicia no las alcanza y no llegamos todas”.

Un contingente de mujeres de la marcha, con spray, le piden a la Presidenta “No llegamos Todas” y “Justicia para las infancias”.

Paredes y pisos del edificio, en donde también albergan las oficinas de Noroeste Mazatlán, fueron pintadas como parte del desespero por justicia y visibilidad.

Las pintas se dieron como parte de la Marcha 8M que se está desarrolló por la Avenida Juan Carrasco con destino final la plazuela República y que reunió a más de 2 mil personas manifestándose por los hechos de violencia que se han incrementando desde que Sinaloa se encuentra sumida en una guerra de dos bandos criminales y que han dejado a miles de familias sumidas en dolor y molestia.

#Protesta
#Día de la Mujer
#Marcha 8M
